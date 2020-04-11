«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م

أرشيفية

"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.

تلقي مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة بتلقية إشارة من مستشفي ناصر العام بوصول جثة مالك "توك توك" إثر طعنة بمفك بمنطقة الصدر، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه عاطل قام بقتله بمفك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بينهما لرفض