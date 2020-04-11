جريمة

«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م
أرشيفية
أرشيفية
"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.
تلقي مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة بتلقية إشارة من مستشفي ناصر العام بوصول جثة مالك "توك توك" إثر طعنة بمفك بمنطقة الصدر، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه عاطل قام بقتله بمفك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بينهما لرفض
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اقراص-مخدرة (1)

رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
جثة طفل

«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
ايام- الحظر (4)

مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.
مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

غلق 20 مركزا تعليميا وضبط 12 قضية احتكار وحجب سلع

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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جثة طفل

«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
جثة

«عايزين نت».. موظفة تدفع حياتها ثمنًا لهذا الطلب

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بالمنيا، يفيد بمقتل "م-ا" 59 عاماً موظفة، أثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر بمسكنها، وعلى الفور هرعت سيارات النجدة والإسعاف إلى محل البلاغ، فأكد المسعفون مصرع المجني عليها قبل وصولهم بوقت طويل، وأنها قُتلت بوحشية بطعنات نافذة في العنق والوجه، وأن الطعنات كانت غائرة وقطعت أوردة العنق مما تسبب في مصرع المجني عليها على الفور، واتهم أبناء المجني عليها والدهم "ع" 62 عاماً بالمعاش، بقتل أمهم، موضحين أنه عنيف وبخيل، ودائم سبهم وإهانتهم والتعدي عليهم، وزادت عصبيته وهمجيته معهم بعد خروجه على المعاش.
اشتباكات

قتل وسحل ورعب.. كواليس جريمة «في عز الضهر» ببولاق

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشر ظهر أمس الإثنين، حركة المارة متوسطة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بحي فيصل ذو الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، الأجواء بدت مألوفة، أصحاب المحلات يشكون تراجع عملية البيع والشراء، الموظفون يعمدون إلى شراء متطلبات البيت قبل ساعات حظر تحرك المواطنين لكنها دقائق معودوة تبدلت معها الأمور 180 درجة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فجاءت البداية بطلق خرطوش استقر في رقبة شاب ليفتك أشقاءه بأحد المتهمين في مشهد أقرب إلى "فيلم أكشن".
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
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