عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.

وأشار عصام، إلى أنه تم الكشف عن عدد من المخالطين لحالتين، اكتشف أن نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بقرية اللبن بمركز ومدينة التل الكبير، موضخا أنه تم تحويل الحالتين، وهما لشخص كبير في السن ونجله، إلى مستشفى بأبو خليفة للعزل الصحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفور الانتهاء من مرحلة الكشف سوف نحدد