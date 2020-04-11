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عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية
قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.
وأشار عصام، إلى أنه تم الكشف عن عدد من المخالطين لحالتين، اكتشف أن نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بقرية اللبن بمركز ومدينة التل الكبير، موضخا أنه تم تحويل الحالتين، وهما لشخص كبير في السن ونجله، إلى مستشفى بأبو خليفة للعزل الصحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفور الانتهاء من مرحلة الكشف سوف نحدد
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

دفنهم حق إلهي.. الإفتاء تنتصر لشهداء كورونا

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واقعة رفض بعض المواطنين، دفن شهداء فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من هذا الحق الإلهي المتمثل في الدفن. وأوضح علام أن هذا التكريم الإلهي هو هبة من الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق في ذلك بين مسلم أو غيره، ولا بين غني أو فقير، ولا بين صحيح أو مريض، موضحًا أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بتغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه.
مصطفى مدبولي بالكمامة يتفقد مصانع الإسماعيلية

بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
إزالة الأسواق العشوائية في بورسعيد

بعد ظهور كورونا بين البائعين.. بورسعيد تتحرك ضد الأسواق العشوائية

على خلفية ظهور حالة إيجابية لأحد العاملين بسوق ستوتة مخالطة لعدد كبير من المواطنين، أجريت التحاليل اللازمة أمس، لحالات الاشتباة بالمحافظة، والتي ظهر خلالها وجود حالة ايجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق ستوتة، علاوة على "نصبة شاي بنفس السوق"، وفي أحد محلات صناعة الحلويات بحي العرب، ما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن، وتنقل أصحاب الحالات الإيجابية بشكل خطير بين أكبر عدد من المواطنين.
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الدكتور أحمد اللواح

خليك في البيت.. آخر رسالة لأول طبيب متوفى بكورونا

منذ أن وصل فيروس كورونا إلى مصر، والأطباء يرفعون شعار من داخل المستشفيات "خليك في البيت"، وكأنهم يتوسلون لكل مواطن مصري أن يلتزم بتعليمات الحكومة لمدة أسبوعين حددتهما للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن لم يكن الشعار كافيًا للبعض، ممن يضربون عرض الحائط بالإجراءات التي فرضتها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا، وظل التكدس في المواصلات والشوارع والأسواق هو سيد الموقف، لذا حاول بعض الأطباء تقديم بعض التوصيات للمواطنين، من خلال توضيح أسباب شعار "خليك في البيت".
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
فيروس- كورونا (8)

إصابة وزير التعليم الباكستاني بوباء «كورونا»

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض، قائلا إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وإنه عزل نفسه في منزله. وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
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