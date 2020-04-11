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10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
جدير بالذكر، أن قناة "بلومبرج" الأمريكية، كانت قد كشفت أمس الجمعة، أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

دفنهم حق إلهي.. الإفتاء تنتصر لشهداء كورونا

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واقعة رفض بعض المواطنين، دفن شهداء فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من هذا الحق الإلهي المتمثل في الدفن. وأوضح علام أن هذا التكريم الإلهي هو هبة من الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق في ذلك بين مسلم أو غيره، ولا بين غني أو فقير، ولا بين صحيح أو مريض، موضحًا أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بتغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه.
مصطفى مدبولي بالكمامة يتفقد مصانع الإسماعيلية

بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.
إزالة الأسواق العشوائية في بورسعيد

بعد ظهور كورونا بين البائعين.. بورسعيد تتحرك ضد الأسواق العشوائية

على خلفية ظهور حالة إيجابية لأحد العاملين بسوق ستوتة مخالطة لعدد كبير من المواطنين، أجريت التحاليل اللازمة أمس، لحالات الاشتباة بالمحافظة، والتي ظهر خلالها وجود حالة ايجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق ستوتة، علاوة على "نصبة شاي بنفس السوق"، وفي أحد محلات صناعة الحلويات بحي العرب، ما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن، وتنقل أصحاب الحالات الإيجابية بشكل خطير بين أكبر عدد من المواطنين.
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كورونا والحجر الصحي (11)

«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.
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معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف يحذر: نتعامل بحسم وهصلي الجمعة في منزلي

جددت وزارة الأوقاف دعوتها بأن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تفشي فيروس كورونا إثم ومعصية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك هو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية ومنها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله غدا الجمعة، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها.
كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
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