جريمة

«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
أرشيفية
أرشيفية
انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
وفور إبلاغ العمال عمليات حي الضواحي ببورسعيد بالواقعة ، فانتقل اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي لمكان الواقعة وقام بإخطار  النجدة والجهات الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم بتحرير محضرًا بالواقعة، يفيد باكتشاف العمال خلال رفع القمامة في شاحنة طفلًا رضيعًا وسطها، كان ملطخًا بالدماء وحوله حبل سري. بأخطار النيابة
اقرأ المزيد
اقراص-مخدرة (1)

رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
جثة- ارشفيفة

«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.
ايام- الحظر (4)

مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.
مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

غلق 20 مركزا تعليميا وضبط 12 قضية احتكار وحجب سلع

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة- ارشفيفة

«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.
جثة

«عايزين نت».. موظفة تدفع حياتها ثمنًا لهذا الطلب

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بالمنيا، يفيد بمقتل "م-ا" 59 عاماً موظفة، أثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر بمسكنها، وعلى الفور هرعت سيارات النجدة والإسعاف إلى محل البلاغ، فأكد المسعفون مصرع المجني عليها قبل وصولهم بوقت طويل، وأنها قُتلت بوحشية بطعنات نافذة في العنق والوجه، وأن الطعنات كانت غائرة وقطعت أوردة العنق مما تسبب في مصرع المجني عليها على الفور، واتهم أبناء المجني عليها والدهم "ع" 62 عاماً بالمعاش، بقتل أمهم، موضحين أنه عنيف وبخيل، ودائم سبهم وإهانتهم والتعدي عليهم، وزادت عصبيته وهمجيته معهم بعد خروجه على المعاش.
قطع-أذنه-مشاجرة-دموية-بين-الجيران-على-قطعة-أرض-بالدقهلية (3)

«طلع البلكونة يتفرج على خناقة» فدفع حياته ثمنا

"إيه الدوشة دي.. شكل فيه خناقة تحت البيت.. أما أطلع البلكونة أشوف فيه إيه"، كانت تلك آخر كلمات نطق بها رب أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، إذ وقف لدقائق معدودة يشاهد حالة من الهرج والمرج فى الشارع، واشتباكات وتلاحم بالأيدي والشوم والأدوات الحادة، وظل يطيل النظر آملا أن يعرف سبب المشاجرة ومن أطرافها، وفي تلك الأثناء زادت حدة الاشتباكات، وبدأ سماع دوي طلقات نارية، واحدة منهم كانت من نصيبه، إذ أصابته طلقة طائشة أردته صريعا، ليدفع حثاته ثمنا لـ"الفرجة على خناقة".
جثة (4)

النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]