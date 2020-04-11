«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م

أرشيفية

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.

وفور إبلاغ العمال عمليات حي الضواحي ببورسعيد بالواقعة ، فانتقل اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي لمكان الواقعة وقام بإخطار النجدة والجهات الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم بتحرير محضرًا بالواقعة، يفيد باكتشاف العمال خلال رفع القمامة في شاحنة طفلًا رضيعًا وسطها، كان ملطخًا بالدماء وحوله حبل سري. بأخطار النيابة