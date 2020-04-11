هالاند: لا أهتم برغبة الأندية في ضمي وأشبه «إبرا»

تحرير:أحمد سعيد ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

هالاند

أعرب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته باهتمام العديد من الأندية بضمه في الصيف المقبل. هالاند انتقل في الشتاء الماضي من ريد بول سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند، وتألق بقميص الفريق الألماني في الدوري ودوري أبطال أوروبا. وقال هالاند في تصريحات لمجلة "FourFourTow" الإنجليزية: "لقد رأيت المدرج الأصفر من قبل، لكنهم أظهروا لي ما يمكن لهم القيام به من أجلي وزملائي". وأضاف: "كان لدي شعور جيد بشأن دورتموند منذ اللحظة الاولى، ولهذا السبب أنا هنا، أحببت النادي وتاريخه، والأشخاص والإدارة، لذلك قررت أن دورتموند كان الخيار الأفضل".

وعن اهتمام الأندية الأخرى: "أنا لا أتحدث عن اهتمام البعض بي، يمكنني التحدث عن نفسي وعن النادي الخاص بي فقط". وأكد في الوقت ذاته: "على الرغم من ذلك، أنا سعيد للغاية باهتمام الأندية، من الجميل دائمًا أن تكون محط أنظار الأندية الكبيرة، هذا يعني أنك تقوم بأشياء صحيحة". وعن مثله الأعلى: "إبراهيموفيتش،



وعن اهتمام الأندية الأخرى: "أنا لا أتحدث عن اهتمام البعض بي، يمكنني التحدث عن نفسي وعن النادي الخاص بي فقط".



وأكد في الوقت ذاته: "على الرغم من ذلك، أنا سعيد للغاية باهتمام الأندية، من الجميل دائمًا أن تكون محط أنظار الأندية الكبيرة، هذا يعني أنك تقوم بأشياء صحيحة".



وعن مثله الأعلى: "إبراهيموفيتش، عقليته مشابهة لي، كما أنني أمتلك نفس الثقة في النفس، كما أنه يعجبني في انتقاله من ناد إلى آخر وفي بلد مختلف، وهذا ليس سهلًا، ومع ذلك يسجل الأهداف منذ اللحظة الأولى".



واختتم: "طريقة اللعب مختلفة بيني وبينه، من الصعب مقارنة الإمكانيات، لكن كلا منا نمتلك قامة طويلة، ونلعب في نفس المركز، لم أتحدث معه من قبل، ولكن لا نعرف ما يخبئه المستقبل".