سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م
رئيس الوزراء يتفقد مصانع الإسماعيلية بالكمامة
رئيس الوزراء يتفقد مصانع الإسماعيلية بالكمامة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.
واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م2، ويقوم المصنع بالتصدير للمملكة العربية السعودية، إذ إنه استثمار سعودي برأس مال مليون دولار، وتكاليف استثمارية بلغت مليون دولار. وبلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام 2020، نحو 862 ألف دولار، ويقدر حجم
اقرأ المزيد
الحجر- الصحي (1)

شفاء أول 6 مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، شفاء أو 6 مصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

دفنهم حق إلهي.. الإفتاء تنتصر لشهداء كورونا

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واقعة رفض بعض المواطنين، دفن شهداء فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من هذا الحق الإلهي المتمثل في الدفن. وأوضح علام أن هذا التكريم الإلهي هو هبة من الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق في ذلك بين مسلم أو غيره، ولا بين غني أو فقير، ولا بين صحيح أو مريض، موضحًا أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بتغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه.
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

عزل عمارة سكنية والكشف على مخالطين لمصابين بكورونا في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم عزل عمارة سكنية بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث بالاسماعيلية، بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لسيدة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبوخليفة المخصصة للعزل وبدء تلقي العلاج والمتابعة، موضحا أنه جرى الكشف على اثنين من المخالطين لتلك الحالة، خلال تفقده لعملية تعقيم ورش منطقة الموقف الجديد بحي ثالث.
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
مترو-الانفاق-الخط-الثانى

12 ساعة فقط.. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد إعلان حظر التجول

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، تغيير مواعيد تشغيل القطارات اعتبارا من يوم عد الأربعاء، موضحا أن "المترو سيعمل من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً"، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال على البلاد.
مصطفى-مدبولي

حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]