بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م

رئيس الوزراء يتفقد مصانع الإسماعيلية بالكمامة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.

واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م2، ويقوم المصنع بالتصدير للمملكة العربية السعودية، إذ إنه استثمار سعودي برأس مال مليون دولار، وتكاليف استثمارية بلغت مليون دولار. وبلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام 2020، نحو 862 ألف دولار، ويقدر حجم