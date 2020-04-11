بالكمامة.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المصانع بالإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وعددا من المشروعات المقامة فيها، برفقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وحرص مدبولي على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتدوا الكمامات، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، حيث تفقد رئيس الوزراء، مصنع شركة برودان، المختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس.
واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م2، ويقوم المصنع بالتصدير للمملكة العربية السعودية، إذ إنه استثمار سعودي برأس مال مليون دولار، وتكاليف استثمارية بلغت مليون دولار. وبلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام 2020، نحو 862 ألف دولار، ويقدر حجم
واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م2، ويقوم المصنع بالتصدير للمملكة العربية السعودية، إذ إنه استثمار سعودي برأس مال مليون دولار، وتكاليف استثمارية بلغت مليون دولار. وبلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام 2020، نحو 862 ألف دولار، ويقدر حجم العمالة بنحو 350 عاملا.
كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة، مصنع شركة إمبي انترناشونال، الذي يقوم بتصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والأقمشة والخيوط.
واستمع مدبولي إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، الذي تبلغ مساحته 89500 م2، والمقام على 5 مواقع داخل المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى أن المصنع يقوم بالإنتاج بهدف التصدير، ويتم تصنيع كبرى الماركات العالمية.
وتمت الاشارة إلى أن المشروع استثمار هندي برأس مال 5،1 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بلغت 23،595 مليون دولار، وبلغ حجم صادرات الشركة بالربع الأول من عام 2020 نحو 31،1 مليون دولار، ويقدر حجم العمالة بنحو 4200 عامل.
وأجرى رئيس الوزراء، حوارات مع العمال والعاملات بالمصنع للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة المتبعة في ضوء ما يتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، وأبرزها مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.
وأشاد مدبولي بالصناعات عالية المستوى التي يتم تصديرها لكبريات الماركات العالمية، كما أشاد باتباع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.
وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المنطقة الحرة بالاسماعيلة، والبالغ مساحتها 170 فدانًا، التي تضم أنشطة صناعية وخدمية وتخزينية، والمُقام عليها 103 مشروعات، يبلغ إجمالي رأس مالها نحو 724،6 مليون دولار وتكاليف استثمارية بلغت 1029،9 مليون دولار. وتم الإشارة إلى أنه تم الإحالة إلى جهاز تعمير سيناء لوضع مقترح ترفيق 30 فدانا إضافية للمنطقة.