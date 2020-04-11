رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م

أقراص مخدرة

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اتجار (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق اتهامه فى قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد) فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح. عقب تقنين الإجراءات

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اتجار (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق اتهامه فى قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد) فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20 ألف قرص مخدر، مبلغ مالي وهاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة فى عملية النقل والترويج. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات نحو مليون و600 ألف جنيه.



