مباحث التموين تحبط حجب 22 طن مطهرات عن المواطنين

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

مطهرات

وجه ضباط إدارة مباحث التموين بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى واحتكار السلع والمنتجات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمكن ضبط صاحب مخزن منظفات صناعية بمركز تلا؛ لحيازته 20,600 طن كلور وحمض سلفونيك؛ لاستخدامها فى تصنيع المطهرات بدون ترخيص، وحجبها وتقليل المعروض منها بقصد زيادة أسعارها على جمهور المستهلكين. وضبط مالك مصنع لتعبئة الخل؛ لاتهامه بإنشاء خط إنتاج لإنتاج المطهرات الطبية بدون ترخيص، وبلغ إجمالى المضبوطات

وأمكن ضبط صاحب مخزن منظفات صناعية بمركز تلا؛ لحيازته 20,600 طن كلور وحمض سلفونيك؛ لاستخدامها فى تصنيع المطهرات بدون ترخيص، وحجبها وتقليل المعروض منها بقصد زيادة أسعارها على جمهور المستهلكين.



وضبط مالك مصنع لتعبئة الخل؛ لاتهامه بإنشاء خط إنتاج لإنتاج المطهرات الطبية بدون ترخيص، وبلغ إجمالى المضبوطات 1,350 طن خل ومطهرات طبية و13400 زجاجة مطهرات طبية وخل بقصد حجبها وتقليل المعروض منها وزيادة أسعارها على جمهور المستهكلين.



كما شملت الجهود ضبط 10 قضايا بيع مطهرات طبية بأزيد من السعر الرسمى (محلات مستلزمات طبية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







