تفاصيل رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة متوفاة بكورونا

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

مريض كورونا

في الوقت الذي أظهر فيه أزمة فيروس كورونا العديد من المواقف الإنسانية بين المواطنين، إلا أنها أيضا كشفت الوجه اللإنساني عند البعض، وهذا الوجه جسده مشهد انتفضت له دا الإفتاء كي تحرمه وتجرمه، وهو تجمهر أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية. وأشعل الأهالي النيران في أكوام قش الأرز مرددين هتافات ضد دفن الطبيبة بقريتهم مرددين "كورونا لأ".

وبعد إصرار الأهالي على عدم دفن الطبيبة، توجهت قوة أمنية برفقة فريق من الحجر الصحي بالمحافظة، في محاولة لإقناع أهالي القرية بدفن الطبيبة، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة الصحية بمركز أجا، وأكدوا للأهالي أنه لا توجد خطورة من دفن الطبيبة، وانه سيتم اتباع الاجراءات الصحية السليمة قبل وأثناء الدفن. ولكن وبعد