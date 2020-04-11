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تفاصيل رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة متوفاة بكورونا

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
مريض كورونا
مريض كورونا
في الوقت الذي أظهر فيه أزمة فيروس كورونا العديد من المواقف الإنسانية بين المواطنين، إلا أنها أيضا كشفت الوجه اللإنساني عند البعض، وهذا الوجه جسده مشهد انتفضت له دا الإفتاء كي تحرمه وتجرمه، وهو تجمهر أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية. وأشعل الأهالي النيران في أكوام قش الأرز مرددين هتافات ضد دفن الطبيبة بقريتهم مرددين "كورونا لأ".
وبعد إصرار الأهالي على عدم دفن الطبيبة، توجهت قوة أمنية برفقة فريق من الحجر الصحي بالمحافظة، في محاولة لإقناع أهالي القرية بدفن الطبيبة، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة الصحية بمركز أجا، وأكدوا للأهالي أنه لا توجد خطورة من دفن الطبيبة، وانه سيتم اتباع الاجراءات الصحية السليمة قبل وأثناء الدفن. ولكن وبعد
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
زلزال

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 4 ريختر في تمام الساعة 6:30 مساءًا غرب مدينة مرسى مطروح وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة. واكد المعهد، أنه لا توجد أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح نتيجة حدوث الهزة الأرضية. وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، لافتا إلى أن الهزة الأرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بكورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
عمال التراحيل (.1) (2)

الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.
بريطانيا - كورونا

تحول نتيجة 13 من مصابي كورونا بدمياط إلى سلبية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، أن تحاليل فيروس كورونا التي أجريت للدفعة الأولى من المصابين المحجوزين بمستشفى العزل بتمى الأمديد، أثبتت تحول 13 حالة مصابة بفيروس كورنا من إيجابي إلى سلبي، بعد خضوعهم للعلاج خلال الأيام الماضية. وأوضح مكي، أن حالات الدفعة الأولى جميعهم من محافظة دمياط، ولن يغادروا مستشفى العزل إلا بعد إتمام عملية العلاج والتأكد من شفائهم تمامًا من الفيروس، مؤكدًا أن المستشفى يقدم لهم كل سبل الرعاية.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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