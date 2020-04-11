درس خصوصي في السر.. مدرس يتحدى قرار مجلس الوزراء

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م

سنتر تعليمي - أرشيفية

التحايل على القانون مسلسل متعدد الأجزاء، لا تتوقف حلقاته بمختلف أشكالها، ولا يقتصر الأمر على عالم الإجرام لكن البعض يبحثون عن تحقيق مكاسب مادية بطريقة غير مشروعة، إذ عمد أحد المدرسين بمركز ديروط بمحافظة أسيوط لتجميع عدد من الطلاب داخل وحدة سكنية بأحد العقارات بعيدا عن أعين الشرطة والأجهزة المعنية ظنا أن نشاطه غير مرصود رغم مخالفته لقرار مجلس الوزراء قى إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط قيام أحد المدرسين بتجميع عدد من الطلاب والتدريس لهم بشقة سكنية بأحد العقارات الكائنة ببندر ديروط. عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبطه حال تجميعه 33 طالبا بالمرحلة الثانوية بالعقار المشار إليه، وتم صرف الطلاب وغلق



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط قيام أحد المدرسين بتجميع عدد من الطلاب والتدريس لهم بشقة سكنية بأحد العقارات الكائنة ببندر ديروط.



عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبطه حال تجميعه 33 طالبا بالمرحلة الثانوية بالعقار المشار إليه، وتم صرف الطلاب وغلق المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون؛ حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية اتساقا مع خطة الدولة للحد من انتشار "كورونا".







