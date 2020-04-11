جريمة

درس خصوصي في السر.. مدرس يتحدى قرار مجلس الوزراء

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م
سنتر تعليمي - أرشيفية
سنتر تعليمي - أرشيفية
التحايل على القانون مسلسل متعدد الأجزاء، لا تتوقف حلقاته بمختلف أشكالها، ولا يقتصر الأمر على عالم الإجرام لكن البعض يبحثون عن تحقيق مكاسب مادية بطريقة غير مشروعة، إذ عمد أحد المدرسين بمركز ديروط بمحافظة أسيوط لتجميع عدد من الطلاب داخل وحدة سكنية بأحد العقارات بعيدا عن أعين الشرطة والأجهزة المعنية ظنا أن نشاطه غير مرصود رغم مخالفته لقرار مجلس الوزراء قى إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط قيام أحد المدرسين بتجميع عدد من الطلاب والتدريس لهم بشقة سكنية بأحد العقارات الكائنة ببندر ديروط. عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبطه حال تجميعه 33 طالبا بالمرحلة الثانوية بالعقار المشار إليه، وتم صرف الطلاب وغلق
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الداخلية: ضبط 23 متهما في أحداث قرية البهو بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منع عدد من أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية لدفن طبيبة ضحية فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، ورصدت أجهزة الأمن قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات، ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.
كورونا والحجر الصحي (8)

النائب العام يحقق في واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر أهالي "شبرا البهو" بمركز أجا محافظة الدقهلية، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، مؤكدا أن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات. وكان أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، قد تجمهروا اليوم، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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استهداف بؤرتي المنزلة والسحر والجمال (تفاصيل)

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية بشتىربوع الجمهورية، واستهداف الإجرامية شديدة الخطورة جنبا إلى جنب تطبيق قراري غلق الماحل التجارية وحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ واصل ضباط قطاع الأمن العام تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن (دمياط وبورسعيد والدقهلية) استهداف بؤرا إجراميا ببحيرة المنزلة، وأيضا منطقة السر والجمال بنطاقمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 85 متهما خلال أسبوع.
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يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
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«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
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إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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رغم تعليق الدراسة.. غلق 7 مراكز دروس خصوصية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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