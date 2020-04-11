«اتصالات مصر» تكشف عن مزايا جديدة لمحفظتها «كاش»

رفع الحد الأقصى للتحويل إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف في اليوم الواحد، ورفع الحد الشهري إلى 100 ألف، وإلغاء رسوم تعاملات التحويل الشهري إلى كافة محافظ شركات المحمول

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م

المهندس حازم متولي رئيس شركة اتصالات مصر

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيقَا لأهداف البنك المركزي بتقليل الاعتماد على الكاش، كشفت شركة «اتصالات مصر» عن مزايا جديدة تقدم لأول مرة في مصر بشكل ديچيتال، حيث بدأت اتصالات تمكين عملائها من فتح المحفظة الإلكترونية "اتصالات كاش" بطريقة بسيطة ومرنة جدًا من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وذلك من خلال تحميل تطبيق "اتصالات كاش" ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق *777# وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمطابقتها، وفحصها ومن ثم تفعيلها للعميل مباشرة.

وقامت الشركة بتسهيل جميع إجراءات الاشتراك في خدمة "اتصالات كاش"، حيث تم مد فترة التحقق من العميل وبياناته في أي من فروع اتصالات خلال فترة أقصاها 90 يوما، وتم تحويل التحقق من البيانات الشخصية بشكل ديچيتال، حيث يمكن للعميل تحميل صورة من البطاقة الشخصية عبر التطبيق بطريقة سهلة وتقوم الشركة بإرسال رسالة