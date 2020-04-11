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«اتصالات مصر» تكشف عن مزايا جديدة لمحفظتها «كاش»

رفع الحد الأقصى للتحويل إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف في اليوم الواحد، ورفع الحد الشهري إلى 100 ألف، وإلغاء رسوم تعاملات التحويل الشهري إلى كافة محافظ شركات المحمول
تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م
المهندس حازم متولي رئيس شركة اتصالات مصر
المهندس حازم متولي رئيس شركة اتصالات مصر
في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيقَا لأهداف البنك المركزي بتقليل الاعتماد على الكاش، كشفت شركة «اتصالات مصر» عن مزايا جديدة تقدم لأول مرة في مصر بشكل ديچيتال، حيث بدأت اتصالات تمكين عملائها من فتح المحفظة الإلكترونية "اتصالات كاش" بطريقة بسيطة ومرنة جدًا من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وذلك من خلال تحميل تطبيق "اتصالات كاش" ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق *777# وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمطابقتها، وفحصها ومن ثم تفعيلها للعميل مباشرة.
وقامت الشركة بتسهيل جميع إجراءات الاشتراك في خدمة "اتصالات كاش"، حيث تم مد فترة التحقق من العميل وبياناته في أي من فروع اتصالات خلال فترة أقصاها 90 يوما، وتم تحويل التحقق من البيانات الشخصية بشكل ديچيتال، حيث يمكن للعميل تحميل صورة من البطاقة الشخصية عبر التطبيق بطريقة سهلة وتقوم الشركة بإرسال رسالة
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صندوق-النقد-الدولي

مصر ليست بينهم.. قائمة الدول المستفيدة من صندوق النقد لمواجهة كورونا

عرض صندوق النقد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائمة بالدول التي وافق مجلسه التنفيذي على تقديم مساعدة طارئة إليها حتى أمس، في إطار أدوات عدة هي التسهيل الائتماني السريع "RCF"، وأداة التمويل السريع "RFI"، بجانب زيادة ترتيبات التمويل القائمة، ومنح تخفيف الديون المموَّلة من صندوق احتواء وتخفيف الكوارث "CCRT"، وقال صندوق النقد إنه يقدم مساعدات مالية طارئة للدول الأعضاء التي تواجه التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.
محمد-سعفان

الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

لهذه الأسباب «إتش سي» تتوقع تأخر تعافي الاقتصاد المصري

توقع تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل. وبحسب تقرير للشركة اليوم السبت عن توقعاتها بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا فإنه باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، ويأتي هذا التوقع ليكون أعلى قليلا من توقعات سابقة للشركة والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر. ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 731 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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شركات-الموبايلات

تعديل مواعيد عمل فروع شركات المحمول بسبب الحظر

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين. وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس الثلاثاء، عن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الغد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة الحظر، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
شركات-الموبايلات

بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.
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