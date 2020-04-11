الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م

مبادرة كلنا واحد

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



وتهدف المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بـ18 سلسلة تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الموردين في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة على أن تكون السلع بوأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.



