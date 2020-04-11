جريمة

الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية: ضبط 23 متهما في أحداث قرية البهو بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منع عدد من أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية لدفن طبيبة ضحية فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، ورصدت أجهزة الأمن قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات، ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.
كورونا والحجر الصحي (8)

النائب العام يحقق في واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر أهالي "شبرا البهو" بمركز أجا محافظة الدقهلية، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، مؤكدا أن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات. وكان أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، قد تجمهروا اليوم، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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استهداف بؤرتي المنزلة والسحر والجمال (تفاصيل)

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية بشتىربوع الجمهورية، واستهداف الإجرامية شديدة الخطورة جنبا إلى جنب تطبيق قراري غلق الماحل التجارية وحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ واصل ضباط قطاع الأمن العام تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن (دمياط وبورسعيد والدقهلية) استهداف بؤرا إجراميا ببحيرة المنزلة، وأيضا منطقة السر والجمال بنطاقمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 85 متهما خلال أسبوع.
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ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
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الداخلية: استمرار «كلنا واحد» حتى رمضان المقبل

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.
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التموين: ضبط 23 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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