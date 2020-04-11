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تضارب كبير.. من يملك قرار إيقاف تصوير المسلسلات؟

أشرف زكى: ليس قرارى وحدى وعجلة الإنتاج «لازم تمشى».. ريمون مقار: الكلام عن اقتصاد و«خراب البيوت» والنقابات ليس لها علاقة.. طارق الشناوى: نقابتا الممثلين والسينمائيين لهما الكلمة العليا
تحرير:محمد أبو زيد ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م
استديو تصوير
استديو تصوير
لم تتخذ نقابة الممثلين أى قرار بوقف المسلسلات التى يجرى تصويرها واكتفت بعدة قرارات بالاتفاق مع صناع دراما رمضان، منها: البعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية، وتأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع، والالتزام بكل الإجراءات الطبية الوقائية مثل تعقيم الأيدى بالمطهرات الكحولية، لكن هل يمكن أن يصدر قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازى للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا؟ من يملك هذا القرار الصعب؟.
الناقد الفنى طارق الشناوى يقول لـ"التحرير" إن الأعمال التى تصور حاليا رصدت ميزانيتها من أجل العرض فى رمضان لارتباط الشهر الكريم بكثافة المشاهدة العالية ومن ثم إعلانات وبالتبعية مقابل للإعلانات، مضيفا "إذن هى دائرة لها علاقة بالاقتصاد، لكن يبقى السؤال: هل من أجل الاقتصاد نضحى بالبشر؟ بالتأكيد لا، المحافظة
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عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلن المطرب والملحن عصام كاريكا عن وفاة عمه بإيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأمراض الشيخوخة. وكتب "كاريكا" على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا با إذن الله".
منى ذكي

منى زكي تنافس في دراما رمضان بـ«تقاطع طرق»

يصارع الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلات رمضان، وحتى الآن أوشك البعض على إنهاء الاستعدادات لموسم 2020، من بينهم مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، و"فالنتينو" لعادل إمام، و"الاختيار" لأمير كرارة، و"ولاد إمبابة" لسعد الصغير، ومن المتوقع أن يلحق نجوم آخرين بالمشاركة في الماراثون الرمضاني، أبرزهم الفنانة منى زكي، التي ستعود لجمهورها بعد غياب 4 أعوام، بمسلسل جديد، سيعرض من ضمن دراما الشهر الكريم، بعنوان "تقاطع طرق"، وسيشاركها مجموعة من النجوم اللامعين.
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«مش هكون جوز الست».. محطات في حياة محمود الجندي

في مثل هذا اليوم، ودع الوطن العربي الفنان القدير محمود الجندي، الممثل الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيله عن عمر يناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى.
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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان بـ«النهاية»

يحاول جميع الفنانين المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، ولكن مع أزمة الكورونا، أصبحت العديد من المسلسلات مهددة بوقف التصوير أو التأجيل، وكان من بينهم مسلسسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، لأنه لم ينتهي بعد من تصوير جميع المشاهد، فيحاول القائمون على الأعمال، اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتمثل في تجنب التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالنسبة للمسلسلات، التي نجحت في الهروب من الكورونا، كنا من بينهم مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.
جوليا بطرس

إصابة أحد أفراد عائلة جوليا بطرس بفيروس كورونا

أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة، بحسب "روسيا اليوم". ?وقال الصحفي اللبناني سعيد حريري، أمس الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواص الاجتماعي "تويتر": "إبن الوزير السابق إلياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس أصيب بكورونا". وأضاف: "صرح بو صعب.. ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته".
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محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
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