تضارب كبير.. من يملك قرار إيقاف تصوير المسلسلات؟

أشرف زكى: ليس قرارى وحدى وعجلة الإنتاج «لازم تمشى».. ريمون مقار: الكلام عن اقتصاد و«خراب البيوت» والنقابات ليس لها علاقة.. طارق الشناوى: نقابتا الممثلين والسينمائيين لهما الكلمة العليا

تحرير:محمد أبو زيد ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م

لم تتخذ نقابة الممثلين أى قرار بوقف المسلسلات التى يجرى تصويرها واكتفت بعدة قرارات بالاتفاق مع صناع دراما رمضان، منها: البعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية، وتأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع، والالتزام بكل الإجراءات الطبية الوقائية مثل تعقيم الأيدى بالمطهرات الكحولية، لكن هل يمكن أن يصدر قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازى للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا؟ من يملك هذا القرار الصعب؟.

الناقد الفنى طارق الشناوى يقول لـ"التحرير" إن الأعمال التى تصور حاليا رصدت ميزانيتها من أجل العرض فى رمضان لارتباط الشهر الكريم بكثافة المشاهدة العالية ومن ثم إعلانات وبالتبعية مقابل للإعلانات، مضيفا "إذن هى دائرة لها علاقة بالاقتصاد، لكن يبقى السؤال: هل من أجل الاقتصاد نضحى بالبشر؟ بالتأكيد لا، المحافظة

الناقد الفنى طارق الشناوى يقول لـ"التحرير" إن الأعمال التى تصور حاليا رصدت ميزانيتها من أجل العرض فى رمضان لارتباط الشهر الكريم بكثافة المشاهدة العالية ومن ثم إعلانات وبالتبعية مقابل للإعلانات، مضيفا "إذن هى دائرة لها علاقة بالاقتصاد، لكن يبقى السؤال: هل من أجل الاقتصاد نضحى بالبشر؟ بالتأكيد لا، المحافظة على القوى البشرية هى رقم واحد، لكن فى نفس الوقت أن كل الأعمال تتوقف أنا أراها مبالغة فى رد الفعل".

ويوضح الشناوى: "بمعنى أن صناع الأعمال يراعون الإجراءات الاحترازية وإلغاء المشاهد الجماعية التى بها تلامس والمشاهد التى بها سفر فقد تم إلغاؤها بحكم الضرورة، لكن هذا لا يعنى أن تتوقف كل الدراما وبالفعل هناك أعمال يجرى تنفيذها حتى هذه اللحظة، وأعمال أخرى توقفت وبعض المسلسلات كانت لن تكتمل بعيدا عن الكورونا ولن تعرض فى رمضان، لأنها تعانى من مشكلات تسويق ولكن استغلت كورونا وادعت أنها السبب فى الخروج، وهو ليس السبب الحقيقى بل سبب خارج عن إرادتها لأن الأعمال أحيانا تسويقيا تتعرض لمشكلات".

وعن سؤال «التحرير» عمن يملك القرار بوقف تصوير المسلسلات، يقول الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، إن الإنتاج يعمل بـ25% فقط، لأن "عجلة الإنتاج لازم تستمر وبجوانب احترازية"، معقبا: "ديه صناعة وهناك شركاء فيها، ووقف التصوير ليس قرار نقابة الممثلين فقط، والشركاء فى القرار النقابات الفنية وجهات الإنتاج، أنا لا أملك القرار منفردا، ولا بد أن تستمر عجلة الإنتاج".

المنتج ريمون مقار، أكد لـ"التحرير" أن نقابة الممثلين، ليس لها علاقة بقرار وقف تصوير الأعمال المقرر عرضها فى رمضان، موضحا "أنها جهة تراعى حقوق الأعضاء، لكن إذا كان العضو نفسه موافقا ينزل يشتغل فالأمر منته، وده يتوقف على أهمية العمل وتأثيره فى السوق، أما قصة لازم العمل ينزل ولا مش لازم، فده موضوع له علاقة باقتصاد".

ويوضح مقار أنه فى حال موافقة الممثلين على العمل والتصوير، يكون على شركة الإنتاج مهمة تأمين العاملين كافة، وأن تأخذ احتياطاتها بشكل كبير، وإذا رفض أحد العمل فى ظل هذه الظروف لا ترغمه الشركة، معلقا: "اللى خايف ينزل يشتغل خلاص، إذن نقابة الممثلين ليس لها علاقة"، مشيرا إلى أن المخرجين والمصورين تابعون لنقابة السينمائيين، وتبقى شركات الإنتاج هى صاحبة القرار الأول والأخير.

وعن مدى تعقد المسألة، يقول مقار: "على سبيل المثال أنا كشركة إنتاج أو منتج، لو استلمت دفعات مالية عن مسلسل من المحطة التليفزيونية مقابل عرضه، إذا قولتلهم أنا هقف يبقى أنا اللى المتضرر، والمحطة اللى دفعت فلوس هيقع عليها ضرر، يبقى فى النهاية هو خراب على الكل، حتى الممثلين والفنيين لن يحصلوا على بقية عقودهم فى هذه الحالة، وهناك أعمال لم يتبق لها سوى أيام وتنتهى من التصوير، وفى رأيى الشخصى أن الحياة لازم تستمر فى النهاية".

ويؤكد طارق الشناوى، أن النقابات الفنية لها سطوة مطلقة وهى التى تملك القرار، ولها الكلمة العليا، وبالتالى الذى يملك قرار وقف التصوير هما نقابتا الممثلين والسينمائيين، وكلتاهما لم تصدر قرارا بمنع التصوير، والذى أصدر قرارا بمنع تصوير المشاهد الجماعية وحددها هو الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وقرار وقف التصوير لا بد أن يدرس من كل النواحى وهو قرار له أكثر من زاوية.

ويكمل الناقد الفنى: "البرامج التليفزيونية مستمرة وتستعين بضيوف، لأن هنا يوجد منطق وضرورة، والممثل نفس الحكاية إذا كان هناك منطق وضرورة وإجراءات احترازية يكمل، لأن على عاتقه هدف قوى ودور لا بد أن يلعبه لأنه يقدم مادة تهم الناس أن يشاهدوها".

وعن الأضرار والخسائر التى لحقت بالمنتجين والكومبارس والمجاميع، بعد إلغاء المشاهد الجماعية بسبب أزمة كورونا، يعلق الشناوى: "بالفعل البعض تضرر لكن بعد انتهاء الأزمة سوف تحدث انفراجة، وعموما سيكون هناك تعطش للحياة ونهم المشاهدة"، مشيرا إلى أنه طلب من الدكتور أشرف زكى، أن يدشن النجوم صندوقا توزع حصيلته على الكومبارس، لأنهم أول المتضررين من التوقف و"من رأيى أن الحصيلة تزداد لتذهب إلى عمال السينما، مثل موظف شباك التذاكر كل هؤلاء تضرروا، ولا بد من صندوق يجمع نقابة الممثلين والسينمائيين وكل الأوجه التى حدثت بها خسارة يتم رصدها".