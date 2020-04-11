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مصر ليست بينهم.. قائمة الدول المستفيدة من صندوق النقد لمواجهة كورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م
صندوق النقد
صندوق النقد
عرض صندوق النقد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائمة بالدول التي وافق مجلسه التنفيذي على تقديم مساعدة طارئة إليها حتى أمس، في إطار أدوات عدة هي التسهيل الائتماني السريع "RCF"، وأداة التمويل السريع "RFI"، بجانب زيادة ترتيبات التمويل القائمة، ومنح تخفيف الديون المموَّلة من صندوق احتواء وتخفيف الكوارث "CCRT"، وقال صندوق النقد إنه يقدم مساعدات مالية طارئة للدول الأعضاء التي تواجه التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد أن الدول التي وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم ذلك التمويل الطارئ إليها، توزعت بين دول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء.وأشارت البيانات إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، أمس 10 أبريل، على تقديم تمويل لـ3 دول في أوروبا،
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المهندس- حازم- متولي -الرئيس -التنفيذي -لشركة -اتصالات- مصر 1‎ (1)

«اتصالات مصر» تكشف عن مزايا جديدة لمحفظتها «كاش»

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيقَا لأهداف البنك المركزي بتقليل الاعتماد على الكاش، كشفت شركة «اتصالات مصر» عن مزايا جديدة تقدم لأول مرة في مصر بشكل ديچيتال، حيث بدأت اتصالات تمكين عملائها من فتح المحفظة الإلكترونية "اتصالات كاش" بطريقة بسيطة ومرنة جدًا من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وذلك من خلال تحميل تطبيق "اتصالات كاش" ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق *777# وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمطابقتها، وفحصها ومن ثم تفعيلها للعميل مباشرة.
محمد-سعفان

الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

لهذه الأسباب «إتش سي» تتوقع تأخر تعافي الاقتصاد المصري

توقع تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل. وبحسب تقرير للشركة اليوم السبت عن توقعاتها بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا فإنه باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، ويأتي هذا التوقع ليكون أعلى قليلا من توقعات سابقة للشركة والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر. ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 731 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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