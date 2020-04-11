إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٩ م

كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».

وأوضح كونتي أن الجهات المستثناة من تمديد الإغلاق هي دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال، وأنه يمكن أن تعيد فتح أبوابها منتصف الشهر الجاري طبقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وفي تصريحات أخرى قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أمس الخميس، بين