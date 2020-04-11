استهداف بؤرتي المنزلة والسحر والجمال (تفاصيل)

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ م

قوات الشرطة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية بشتىربوع الجمهورية، واستهداف الإجرامية شديدة الخطورة جنبا إلى جنب تطبيق قراري غلق الماحل التجارية وحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ واصل ضباط قطاع الأمن العام تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن (دمياط وبورسعيد والدقهلية) استهداف بؤرا إجراميا ببحيرة المنزلة، وأيضا منطقة السر والجمال بنطاقمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 85 متهما خلال أسبوع.

وعُثر بحوزة المتهمين على 4 قطع أسلحة نارية، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، قطعتي سلاح أبيض و8 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 450 جرام لمخدر الحشيش – 210 جرام لمخدر الهيروين) وتنفيذ 4420 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 771 قضية متنوعة أخرى. فى مجال ضبط