بريطانيا: جونسون في تحسن ويشاهد الأفلام السينمائية

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م

بوريس جونسون

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، تحسن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد معاناته خلال الأيام الماضية من أعراض فيروس كورونا المستجد. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أضاف المتحدث أن رئيس الوزراء معنوياته مرتفعة، ويقضي وقته داخل المستشفى بممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة الأفلام السينمائية. وأكد المتحدث، أول من أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة، وتم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي.

وأشار المتحدث انهسيتم مراقبة جونسون عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة. وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، طلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه وفق الضرورة، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية. وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا