الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م

الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

خلال الأسبوع المنصرم أسفرت الجهود عن تنفيذ 440 ألفا و811 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 695 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 795 متهما وبحوزتهم: (444 كجم من مخدر الحشيش، 77 كجم من نبات البانجو المخدر، 890 جراما من مخدر الأفيون، 14 كجم هيروين، 13 كجم من مخدر الإستروكس، 925 جراما من مخدر الفودو، 40

خلال الأسبوع المنصرم أسفرت الجهود عن تنفيذ 440 ألفا و811 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 695 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 795 متهما وبحوزتهم: (444 كجم من مخدر الحشيش، 77 كجم من نبات البانجو المخدر، 890 جراما من مخدر الأفيون، 14 كجم هيروين، 13 كجم من مخدر الإستروكس، 925 جراما من مخدر الفودو، 40 جراما من مخدر الكوكايين، 48979 قرصا مخدرا).



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة أمكن ضبط 19 تشكيلا عصابيا، ضموا 61 متهمًا، ارتكبوا 87 حادث سرقة متنوع، وضبط 91 قضية أحداث وإعادة 31 سيارة مُبلغ بسرقتها إضافة إلى كشف غموض 49 حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 65 متهمًا.



