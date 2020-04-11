جريمة

الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م
الشرطة
الشرطة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
خلال الأسبوع المنصرم أسفرت الجهود عن تنفيذ 440 ألفا و811 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 695 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 795 متهما وبحوزتهم: (444 كجم من مخدر الحشيش، 77 كجم من نبات البانجو المخدر، 890 جراما من مخدر الأفيون، 14 كجم هيروين، 13 كجم من مخدر الإستروكس، 925 جراما من مخدر الفودو، 40
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية: ضبط 23 متهما في أحداث قرية البهو بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منع عدد من أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية لدفن طبيبة ضحية فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، ورصدت أجهزة الأمن قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات، ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.
كورونا والحجر الصحي (8)

النائب العام يحقق في واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر أهالي "شبرا البهو" بمركز أجا محافظة الدقهلية، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، مؤكدا أن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات. وكان أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، قد تجمهروا اليوم، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية.
قوات-الشرطة (2)

استهداف بؤرتي المنزلة والسحر والجمال (تفاصيل)

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية بشتىربوع الجمهورية، واستهداف الإجرامية شديدة الخطورة جنبا إلى جنب تطبيق قراري غلق الماحل التجارية وحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ واصل ضباط قطاع الأمن العام تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن (دمياط وبورسعيد والدقهلية) استهداف بؤرا إجراميا ببحيرة المنزلة، وأيضا منطقة السر والجمال بنطاقمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 85 متهما خلال أسبوع.
كلنا-واحد (1)

الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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ايام- الحظر (4)

مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
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