الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بكورونا

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

كورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.

وقال المحافظ إن الأطباء هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، لافتا إلى أنهم يضحون بأرواحهم من أجل رعايتنا الصحية ويستحقون كل التكريم والتقدير. يأتي ذلك بعد رفض أهالي القرية دفن جثمان الطبيبة، ومنع دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية،