رياضة

بيراميدز يعلق على قرار تأجيل الكونفدرالية

تحرير:أحمد سعيد ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
بيراميدز
بيراميدز
أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن تأجيل منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية، كان قرارًا متوقعا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ظهر اليوم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال هاني سعيد، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: "قرار تأجيل الكونفدرالية صائب ومتوقع خاصةً مع توقف جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأضاف: "هذا يأتي لمصحلة الجميع وبهدف الحفاظ على الصحة العامة وأتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن". وأتم المدير الرياضي لبيراميدز قائلا: "الفريق لديه هدف واضح ومحدد وهو التتويج بلقب الكونفيدرالية وتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب في مشاركته التاريخية الأولى له بالبطولة". وكان بيراميدز تأهل،
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