النائب العام يحقق في واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م

كورونا

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر أهالي "شبرا البهو" بمركز أجا محافظة الدقهلية، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، مؤكدا أن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات. وكان أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، قد تجمهروا اليوم، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية.

وأشعل الأهالي النيران في أكوام قش الأرز مرددين هتافات ضد دفن الطبيبة بقريتهم مرددين "كورونا لأ". وبعد إصرار الأهالي على عدم دفن الطبيبة، توجهت قوة أمنية برفقة فريق من الحجر الصحي بالمحافظة، في محاولة لإقناع أهالي القرية بدفن الطبيبة، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة الصحية بمركز أجا، وأكدوا للأهالي أنه