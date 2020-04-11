الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

تحرير:هالة صقر ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م

كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.

وأفادت المنظمة، بأنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وعافية أي شخص يقوم بتجهيز الجثث وقبل الشروع في تجهيز الجثة، وأن يضمن القائمون على ذلك تنظيف اليدين على النحو اللازم وتوفر معدات الحماية الشخصية. ونصحت المنظمة، بحظر تقبيل الشخص المتوفى بفيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة أن يقوم المشاركين فى الغسل



وأفادت المنظمة، بأنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وعافية أي شخص يقوم بتجهيز الجثث وقبل الشروع في تجهيز الجثة، وأن يضمن القائمون على ذلك تنظيف اليدين على النحو اللازم وتوفر معدات الحماية الشخصية.



ونصحت المنظمة، بحظر تقبيل الشخص المتوفى بفيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة أن يقوم المشاركين فى الغسل بغسيل الأيدى جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، وضمان الحدّ من تعرض أفراد الأسرة للجثة إلى أدنى حد ممكن، كما ينبغي ألا يشارك في تجهيز الجثة الأطفال أو كبار السن الأكبر من 60 عاماً أو أى شخص يعاني من أمراض أخرى كالأمراض التنفسية أو أمراض القلب أو السكر أو ضعف الجھاز المناعي.



وأوصت المنظمة بتقليل عدد المشاركين في تحضير الجثة إلى أدنى حد ممكن، موضحة أنه يمكن للآخرين المشاهدة من مسافة متر واحد على الأقل دون لمس الجثة، ويحق لأفراد الأسرة والأصدقاء أن يلقوا نظرة على الجثة بعد تجھيزھا للدفن، وفقاً للأعراف والتقاليد، وينبغي ألا يشارك الأشخاص المصابون بأعراض تنفسية في عملية المشاھدة أو ينبغى لھم على الأقل أن يرتدوا كمامة طبية لتجنب تلويث المكان ونقل العدوى إلى الآخرين.



وشددت المنظمة على أنه ينبغي أن يرتدي الأشخاص المكلفون بإنزال الجثة في القبر أو وضعھا على المحرقة أو غير ذلك، قفازات وأن يغسلوا أيديھم بالماء والصابون بعد الانتھاء من مراسم الدفن، كما ينبغي تنظيف معدات الحماية الشخصية التي يمكن إعادة استخدامھا وفقاً لتعليمات المصنع بشأن جميع منتجات التنظيف والتعقيم، مؤكدة على ضرورة أن يتم إنهاء عملية الدفن بأسرع وقت ممكن.



