الداخلية: ضبط 23 متهما في أحداث قرية البهو بالدقهلية

١١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م

وزير الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منع عدد من أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية لدفن طبيبة ضحية فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، ورصدت أجهزة الأمن قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات، ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.

وأوضحت الوزارة -في بيان صحفي مساء اليوم- أنه على الفور تم التعامل مع تلك العناصر، وضبط 23 منهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وجارى العرض على النيابة العامة. وأكدت وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا