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وضع عمارة سكنية تحت العزل الصحي في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء أمس السبت، عزل عمارة سكنية مكونة من 11 طابق بشارع 45 بمنطقة العصافرة، شرق المحافظة، وذلك لمدة 14 يوماً، وذلك بعد التأكد من اصابة أحد سكان العقار بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، حيث أظهرت التحاليل التى أجريت له ايجابية العينة لفيروس كورونا المستجد، وتم إيداع الحالة بمستشفى العجمى النموذجى، المخصصة للحجر الصحي، بينما تم وضع العقار محل الاصابة تحت الحراسة المشددة حيث تم وضع كردون امنى وغلق العقار بالجنزير خلال فترة العزل الصحي.
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم عزل عقار مكون من 11 طابق كإجراء احترازي تحسباً لاصابة أي شخص من المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذا الإجراء هو إجراء احترازى ليس إلا، لافتاا إلى استجابة سكان العقار الذي يصل عددهم لنحو 20 أسرة لقرار العزل وتعاونهم بشكل كبير والالتزام
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
زلزال

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 4 ريختر في تمام الساعة 6:30 مساءًا غرب مدينة مرسى مطروح وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة. واكد المعهد، أنه لا توجد أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح نتيجة حدوث الهزة الأرضية. وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، لافتا إلى أن الهزة الأرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بكورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

أغلقوا الشواطئ فتوجه السكندريون لحدائق المنتزه.. وقرار عاجل

لا يزال إصرار المواطنين في محافظة الإسكندرية على الترفيه عن أنفسهم والخروج وعدم التزام منازلهم قبل بدء حظر التجوال، التى تنطلق يوميا في تمام السابعة مساء، فبعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بغلق الشواطىء أمام المواطنين، توجهت أعدادًا كبيرة اليوم السبت إلى حدائق المنتزه، وتجمعات تتنافى مع رفض التجمعات اليومية ومنع الاختلاط وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قضى المواطنين يومهم بين الحدائق والمتنزهات والحشائش الخضراء.
قوات-الداخلية (2)

مع بدء الحظر..قوات الأمن تفرض سيطرتها على الإسكندرية

بدأت فترة حظر التجوال في شوارع الإسكندرية وسط التزامًا كبيرًا من المواطنين الذين التزموا منازلهم، على فترات كبيرة من مدار اليوم، في ظل تطبيق الحظر الكامل خاصة المحال التجارية ومحال المهن الحرفية بشرق وغرب المدينة، وواصلت سيارات مديرية أمن الإسكندرية، التنبيه عبر مكبرات الصوت على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لعدم تعرض المخالفين للعقوبات التي نص عليها القانون، في إطار خطة الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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