وضع عمارة سكنية تحت العزل الصحي في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ ص

اللواء محمد الشريف

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء أمس السبت، عزل عمارة سكنية مكونة من 11 طابق بشارع 45 بمنطقة العصافرة، شرق المحافظة، وذلك لمدة 14 يوماً، وذلك بعد التأكد من اصابة أحد سكان العقار بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، حيث أظهرت التحاليل التى أجريت له ايجابية العينة لفيروس كورونا المستجد، وتم إيداع الحالة بمستشفى العجمى النموذجى، المخصصة للحجر الصحي، بينما تم وضع العقار محل الاصابة تحت الحراسة المشددة حيث تم وضع كردون امنى وغلق العقار بالجنزير خلال فترة العزل الصحي.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم عزل عقار مكون من 11 طابق كإجراء احترازي تحسباً لاصابة أي شخص من المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذا الإجراء هو إجراء احترازى ليس إلا، لافتاا إلى استجابة سكان العقار الذي يصل عددهم لنحو 20 أسرة لقرار العزل وتعاونهم بشكل كبير والالتزام