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ماذا قدمت whatsapp من تحديثات لمواجهة انتشار كورونا؟

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م
whatspp
whatspp
? أعلن تطبيق الدردشة والتراسل الفوري الأشهر عالميا واتساب WhatsApp، والمملوك لشركة فيسبوك Facebook، عن تحديث جديد لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا عالميا، عبر المساعدة على عدم نشر الأخبار المزيفة حول الفيروس بين مستخدمي التطبيق. وفرض تطبيق واتساب WhatsApp حدا على إعادة توجيه الرسائل، فإذا تلقى المستخدم رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر، أكثر من 5 مرات، فلن يتمكن من إرسالها إلا إلى محادثة واحدة فقط في المرة الواحدة. وقالت واتساب إن التحديث الجديد يقلل السرعة التي تنتشر بها المعلومات عبر تطبيقها.
أضافت أن هذا التحديث يأتي بغرض التصدي للمعلومات المغلوطة والخاطئة حول فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19.وقالت واتساب: "نحن نعرف أن العديد من مستخدمينا يعيدون توجيه المعلومات المفيدة، وكذلك مقاطع الفيديو المضحكة والرسوم الكاريكاتورية والخواطر والأدعية وغيرها، لكننا شهدنا مؤخرا زيادة كبيرة في عمليات
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