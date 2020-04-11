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تعرف على إجراءات تكنوموبايل الوقائية لمواجهة كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
carlcare
carlcare
أعلنت شركة "تكنوموبايل" إحدى الشركات المتخصصة عالميا فى مجال الهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة "ترانشن هولدنج" عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19، وقال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر أن مراكز خدمة العملاء "Carlcare" مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد الموظفين بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية0
وأضاف كالوس "نحرص دائما على تعقيم ونظافة مراكز خدمة العملاء، مضيفًا، أن "تكنوموبايل" قامت بالتنبية على موظفيها ممن يتعاملون مباشرة مع العملاء بالحفاظ على مسافة آمنة اثناء تعاملهم اليومى مع العملاء". وأوضح أن مراكز خدمة "Carlcare"تقدم الان خدمة الشحن والتوصيل لمن لا يستطيع زيارة مراكز الصيانة ونلتزم
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whatsapp-واتس-اب

ماذا قدمت whatsapp من تحديثات لمواجهة انتشار كورونا؟

? أعلن تطبيق الدردشة والتراسل الفوري الأشهر عالميا واتساب WhatsApp، والمملوك لشركة فيسبوك Facebook، عن تحديث جديد لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا عالميا، عبر المساعدة على عدم نشر الأخبار المزيفة حول الفيروس بين مستخدمي التطبيق. وفرض تطبيق واتساب WhatsApp حدا على إعادة توجيه الرسائل، فإذا تلقى المستخدم رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر، أكثر من 5 مرات، فلن يتمكن من إرسالها إلا إلى محادثة واحدة فقط في المرة الواحدة. وقالت واتساب إن التحديث الجديد يقلل السرعة التي تنتشر بها المعلومات عبر تطبيقها.
Google-Apple

بعيدًا عن المنافسة.. جوجل وأبل تتحدان لمواجهة كورونا بهذه المنصة

كشفت شركتي آبل وجوجل عن شراكة استراتجية لإضافة تكنولوجيا إلى منصاتهما عبر الهواتف الذكية تهدف لإنذار المستخدمين حال قيامهم بالتواصل مع شخص حامل لفيروس كورونا المستجد، وبناء على تفعيل هذه التكنولوجيا، فإن "جوجل" و"آبل" ستتمكنان من تعقب ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم، أي ما يعادل ثلث سكان الأرض تقريباً. وأفادت الشركتان التي تعتبران متنافسان في عالم الموبايل، بأن تكنولوجيا التعقب مطورة خصيصاً لكبح انتشار فيروس “كورونا” من خلال تحذير المستخدمين بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي أو عزل أنفسهم بعد التواصل مع شخص مصاب بالفيروس.
huawei_video_PR_AR_Final

للترفيه عالي الجودة.. هواوي تطلق خدمة الفيديو على الـAppGallery في مصر

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر تطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video علي هواوي AppGallery، والذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين، حيث أصبح يمكنهم الان الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي. يعد التطبيق خطوة جديدة ومثال لنمو النظام البيئي المتاح على منصة خدمات هواوي "Huawei Mobile Service - HMS"، ويشمل التطبيق مكتبة تحتوي على ملايين من مقاطع الفيديو المختلفة، وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.
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Google-Apple

بعيدًا عن المنافسة.. جوجل وأبل تتحدان لمواجهة كورونا بهذه المنصة

كشفت شركتي آبل وجوجل عن شراكة استراتجية لإضافة تكنولوجيا إلى منصاتهما عبر الهواتف الذكية تهدف لإنذار المستخدمين حال قيامهم بالتواصل مع شخص حامل لفيروس كورونا المستجد، وبناء على تفعيل هذه التكنولوجيا، فإن "جوجل" و"آبل" ستتمكنان من تعقب ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم، أي ما يعادل ثلث سكان الأرض تقريباً. وأفادت الشركتان التي تعتبران متنافسان في عالم الموبايل، بأن تكنولوجيا التعقب مطورة خصيصاً لكبح انتشار فيروس “كورونا” من خلال تحذير المستخدمين بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي أو عزل أنفسهم بعد التواصل مع شخص مصاب بالفيروس.
استخدام-الموبايل-تحت-المطر

بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".
فيروس- كورونا (16)

مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
??كورونا في الكويت

مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
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