تعرف على إجراءات تكنوموبايل الوقائية لمواجهة كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

carlcare

أعلنت شركة "تكنوموبايل" إحدى الشركات المتخصصة عالميا فى مجال الهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة "ترانشن هولدنج" عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19، وقال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر أن مراكز خدمة العملاء "Carlcare" مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد الموظفين بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية0

وأضاف كالوس "نحرص دائما على تعقيم ونظافة مراكز خدمة العملاء، مضيفًا، أن "تكنوموبايل" قامت بالتنبية على موظفيها ممن يتعاملون مباشرة مع العملاء بالحفاظ على مسافة آمنة اثناء تعاملهم اليومى مع العملاء". وأوضح أن مراكز خدمة "Carlcare"تقدم الان خدمة الشحن والتوصيل لمن لا يستطيع زيارة مراكز الصيانة ونلتزم

وأضاف كالوس "نحرص دائما على تعقيم ونظافة مراكز خدمة العملاء، مضيفًا، أن "تكنوموبايل" قامت بالتنبية على موظفيها ممن يتعاملون مباشرة مع العملاء بالحفاظ على مسافة آمنة اثناء تعاملهم اليومى مع العملاء".



وأوضح أن مراكز خدمة "Carlcare"تقدم الان خدمة الشحن والتوصيل لمن لا يستطيع زيارة مراكز الصيانة ونلتزم بالعمل من اجل تقديم الخدمة فى الوقت المناسب للعملاء وذلك حرصا منا على سلامة العملاء خلال أزمة COVID-19.

وتمتلك "تكنوموبايل "10 مراكز خدمة عملاء و11 نقطةخدمة معتمدة و112 نقطة تجميع بالإضافة الى 168 موظف وتبدأ ساعات العمل من العاشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا من الاحد الى الخميس.

