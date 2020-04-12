الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠١ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وكذلك يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ويشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات

وكذلك يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ويشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 21 13

مطروح 20 12

سوهاج 27 14

قنا 27 15

الأقصر 27 16

أسوان 28 17



