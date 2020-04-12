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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠١ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وكذلك يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ويشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يترأس قداس «أحد الشعانين» دون حضور شعبي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس "أحد الشعانين" من كنيسة التجلي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على موقع "فيسبوك"، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

وضع عمارة سكنية تحت العزل الصحي في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء أمس السبت، عزل عمارة سكنية مكونة من 11 طابق بشارع 45 بمنطقة العصافرة، شرق المحافظة، وذلك لمدة 14 يوماً، وذلك بعد التأكد من اصابة أحد سكان العقار بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، حيث أظهرت التحاليل التى أجريت له ايجابية العينة لفيروس كورونا المستجد، وتم إيداع الحالة بمستشفى العجمى النموذجى، المخصصة للحجر الصحي، بينما تم وضع العقار محل الاصابة تحت الحراسة المشددة حيث تم وضع كردون امنى وغلق العقار بالجنزير خلال فترة العزل الصحي.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
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