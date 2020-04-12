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الأوقاف: لا قرارات بشأن فتح المساجد خلال الأيام المقبلة

تحرير:أ ش أ ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
مسجد - صورة أرشيفية
مسجد - صورة أرشيفية
نفى الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وجود أي قرارات جديدة تتعلق بفتح المساجد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار معلق حتى زوال العلة "وباء كورونا".
وشدد القاضي، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على أنه متى يزول خطر وباء فيروس كورونا سيتم فتح المساجد على الفور، مشيرا إلى أنه لا مزايدات على الهيئات الكبرى التي اتخذت قرار غلق المساجد، ولم تتخذه عشوائيا ولا عبثا وإنما جاء بعد مشاورات كثيرة.وحذر القائمين على المساجد من تقصير أو ثبوت فتح
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا: الكنيسة تصلي ليبارك الله بلادنا والعالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله أزمة كورونا، وأن يبارك بلادنا وكنائسنا وكل مكان في العالم. وقدم البابا، في كلمته خلال قداس أحد الشعانين بكنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي والذى اقيم دون حضور شعبي، التهنئة لكل الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وجموع الشعب القبطي في كل مكان بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين.
ابراهيم -نجم -مستشار- مفتي -الجمهوريه

مستشار المفتي: السخرية من أهل الابتلاء كبيرة من الكبائر

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن التهكم والسخرية والتنمُّر بأهل الابتلاء أو التخويف منهم بغير حاجة، خاصة ذوى الأمراض الخطيرة أو المعدية، هو حرام شرعًا، ويُعَدُّ فاعلُهُ مرتكِبًا لكبيرة من الكبائر؛ لاعتراضه على قضاء الله وحكمته، ولإيذائه لأخيه الإنسان.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يترأس قداس «أحد الشعانين» دون حضور شعبي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس "أحد الشعانين" من كنيسة التجلي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على موقع "فيسبوك"، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
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حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
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إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، غلقا تاما إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.
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حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.
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