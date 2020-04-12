الأوقاف: لا قرارات بشأن فتح المساجد خلال الأيام المقبلة

تحرير:أ ش أ ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

مسجد - صورة أرشيفية

نفى الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وجود أي قرارات جديدة تتعلق بفتح المساجد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار معلق حتى زوال العلة "وباء كورونا".

وشدد القاضي، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على أنه متى يزول خطر وباء فيروس كورونا سيتم فتح المساجد على الفور، مشيرا إلى أنه لا مزايدات على الهيئات الكبرى التي اتخذت قرار غلق المساجد، ولم تتخذه عشوائيا ولا عبثا وإنما جاء بعد مشاورات كثيرة.وحذر القائمين على المساجد من تقصير أو ثبوت فتح

وشدد القاضي، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على أنه متى يزول خطر وباء فيروس كورونا سيتم فتح المساجد على الفور، مشيرا إلى أنه لا مزايدات على الهيئات الكبرى التي اتخذت قرار غلق المساجد، ولم تتخذه عشوائيا ولا عبثا وإنما جاء بعد مشاورات كثيرة.



وحذر القائمين على المساجد من تقصير أو ثبوت فتح المساجد وتعريض الجمع إلى انتشار الوباء وإلى الخطر الصحي، فإن قرار الوزارة حاسم ورادع بإنهاء الخدمة فورا.



