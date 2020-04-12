الصين: تسجيل 99 إصابة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما تلقت تقارير عن 99 إصابة مؤكدة جديدة بينها 97 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 82 ألفا و231 إصابة، وظلت الوفيات عند 3 آلاف و341 وفاة، فيما الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة هيلونججيانج، وتسجيل 49 حالة جديدة مشتبه بها جميعها وافدة من الخارج، وخرج شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليبلغ إجمالي المتعافين 77 ألفًا و575 شخصا.

وأضافت اللجنة أنه نخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 2 ليصل إلى 139 حالة، فيما تم بنهاية يوم أمس، تسجيل إجمالي 1280 حالة إصابة وافدة من الخارج، خرج منها 481 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 9 آلاف و722 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.وتابعت أنه تم أيضا الإبلاغ أمس، عن

وأضافت اللجنة أنه نخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 2 ليصل إلى 139 حالة، فيما تم بنهاية يوم أمس، تسجيل إجمالي 1280 حالة إصابة وافدة من الخارج، خرج منها 481 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 9 آلاف و722 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.



وتابعت أنه تم أيضا الإبلاغ أمس، عن 63 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، بينها 12 حالات وافدة، وبنهاية يوم أمس، جرى الإبلاغ عن 1000 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و385 حالة في تايوان، بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 336 مريضًا في هونج كونج، و10 في ماكاو، و99 في تايوان، من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.



