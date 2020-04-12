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في عيد ميلاد «إسعاد يونس»..الزيجات وخلافها مع شريهان

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
إسعاد يونس - صورة أرشيفية
إسعاد يونس - صورة أرشيفية
يوافق اليوم 12 أبريل عيد ميلاد صاحبة السعادة "إسعاد يونس"، تتميز إسعاد بروح فكاهية منذ ظهورها الأول على شاشات السينما والتليفزيون، فقدمت العديد من الأفلام الرائعة مثل: "الملكة وأنا، المتسول، ميعاد مع سوسو، وبنات إبليس"، وبالنسبة للمسلسلات فبكيزة وزغلول أحد أبرز الأعمال الدرامية، التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، ويتذكرها حتى الآن، وفي الفترة الآخيرة تمكنت إسعاد من القيام بدور المذيعة، وحقق برنامجها "صاحبة السعادة" نجاحا غير مسبوق، حيث تمكنت من أخذ المشاهدين في رحلة إلى ذكريات التسعينات والثمانينات التي يتعطشون إليها دائما.
تحتفل اليوم إسعاد يونس بعيد ميلادها الـ70، فولدت في 12 أبريل عام 1950، وحصلت على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي»، وعملت كمذيعة في بداية مشوارها بـإذاعة الشرق الأوسط، وبعد ذلك دخلت المجال التمثيلي. وبالنسبة لزيجاتها، تزوجت من الفنان نبيل الهرجسي، وبعد ذلك من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة،
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تضارب كبير.. من يملك قرار إيقاف تصوير المسلسلات؟

لم تتخذ نقابة الممثلين أى قرار بوقف المسلسلات التى يجرى تصويرها واكتفت بعدة قرارات بالاتفاق مع صناع دراما رمضان، منها: البعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية، وتأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع، والالتزام بكل الإجراءات الطبية الوقائية مثل تعقيم الأيدى بالمطهرات الكحولية، لكن هل يمكن أن يصدر قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازى للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا؟ من يملك هذا القرار الصعب؟.
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عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلن المطرب والملحن عصام كاريكا عن وفاة عمه بإيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأمراض الشيخوخة. وكتب "كاريكا" على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا با إذن الله".
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منى زكي تنافس في دراما رمضان بـ«تقاطع طرق»

يصارع الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلات رمضان، وحتى الآن أوشك البعض على إنهاء الاستعدادات لموسم 2020، من بينهم مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، و"فالنتينو" لعادل إمام، و"الاختيار" لأمير كرارة، و"ولاد إمبابة" لسعد الصغير، ومن المتوقع أن يلحق نجوم آخرين بالمشاركة في الماراثون الرمضاني، أبرزهم الفنانة منى زكي، التي ستعود لجمهورها بعد غياب 4 أعوام، بمسلسل جديد، سيعرض من ضمن دراما الشهر الكريم، بعنوان "تقاطع طرق"، وسيشاركها مجموعة من النجوم اللامعين.
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«خالد النبوي».. محطات نادرة من حياته مع إسعاد يونس

يعتبر خالد النبوي أحد النجوم اللامعين في الدراما والتليفزيون المصري، وبعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة وشفائه منها، استضافته، أمس الإثنين، إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدمته بطريقة رائعة للغاية، معبرة عن أصالته، وأنه يتميز بهيبة فريدة من نوعها، كما أنه مصري حتى النخاع، ولديه حكمة، ويفكر دائما في تطور أدائه السينمائي، ومن الجدير بالذكر أنه يعرض الآن مسلسله "ممالك النار"، الذي يلقي الضوء على الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين.
شريهان (2)

فنانون احتفلوا بعيد الأم.. أبرزهم شريهان ومحمد رمضان

على الرغم من أزمة الكورونا، فإن العالم يحتفل اليوم بـ"عيد الأم"، فكان لا بد من تخليد ذكرى هذا اليوم، بصرف النظر عما تمر به البلاد، فشارك بعض الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكان أبرزهم الفنانة شريهان، التي عبرت عن فضل الوالدين، من خلال آيات قرآنية، والبعض الآخر احتفل من خلال أغان رائعة، تبعث الأمل من جديد، وتعطي الأم حقها، وكان من بينهم رامي جمال وحمادة هلال، أما محمد رمضان، فقد نشر مقطع فيديو، وهو جالس تحت أقدام والدته، وأهداها أغنية أيضا.
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