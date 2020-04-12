في عيد ميلاد «إسعاد يونس»..الزيجات وخلافها مع شريهان

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

إسعاد يونس - صورة أرشيفية

يوافق اليوم 12 أبريل عيد ميلاد صاحبة السعادة "إسعاد يونس"، تتميز إسعاد بروح فكاهية منذ ظهورها الأول على شاشات السينما والتليفزيون، فقدمت العديد من الأفلام الرائعة مثل: "الملكة وأنا، المتسول، ميعاد مع سوسو، وبنات إبليس"، وبالنسبة للمسلسلات فبكيزة وزغلول أحد أبرز الأعمال الدرامية، التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، ويتذكرها حتى الآن، وفي الفترة الآخيرة تمكنت إسعاد من القيام بدور المذيعة، وحقق برنامجها "صاحبة السعادة" نجاحا غير مسبوق، حيث تمكنت من أخذ المشاهدين في رحلة إلى ذكريات التسعينات والثمانينات التي يتعطشون إليها دائما.

تحتفل اليوم إسعاد يونس بعيد ميلادها الـ70، فولدت في 12 أبريل عام 1950، وحصلت على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي»، وعملت كمذيعة في بداية مشوارها بـإذاعة الشرق الأوسط، وبعد ذلك دخلت المجال التمثيلي. وبالنسبة لزيجاتها، تزوجت من الفنان نبيل الهرجسي، وبعد ذلك من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة،