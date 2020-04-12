انطلاق المرحلة الأخيرة من برنامج تطوير القيادات الحكومية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

يبدأ المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال أيام تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث سيتم إطلاق البرنامج عبر المنصة التعليمية "أون لاين". وفي هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري.

وأضافت شريف أن البرنامج ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات قيادات الصف الثاني والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية. وأشارت إلى مبادرة المعهد بإطلاق البرامج التدريبية المتخصصة