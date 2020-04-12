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انطلاق المرحلة الأخيرة من برنامج تطوير القيادات الحكومية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
يبدأ المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال أيام تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث سيتم إطلاق البرنامج عبر المنصة التعليمية "أون لاين". وفي هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري.
وأضافت شريف أن البرنامج ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات قيادات الصف الثاني والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية. وأشارت إلى مبادرة المعهد بإطلاق البرامج التدريبية المتخصصة
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البورصه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 553.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10338.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 1046.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 1064.3 نقطة.
صندوق-النقد-الدولي

مصر ليست بينهم.. قائمة الدول المستفيدة من صندوق النقد لمواجهة كورونا

عرض صندوق النقد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائمة بالدول التي وافق مجلسه التنفيذي على تقديم مساعدة طارئة إليها حتى أمس، في إطار أدوات عدة هي التسهيل الائتماني السريع "RCF"، وأداة التمويل السريع "RFI"، بجانب زيادة ترتيبات التمويل القائمة، ومنح تخفيف الديون المموَّلة من صندوق احتواء وتخفيف الكوارث "CCRT"، وقال صندوق النقد إنه يقدم مساعدات مالية طارئة للدول الأعضاء التي تواجه التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.
المهندس- حازم- متولي -الرئيس -التنفيذي -لشركة -اتصالات- مصر 1‎ (1)

«اتصالات مصر» تكشف عن مزايا جديدة لمحفظتها «كاش»

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيقَا لأهداف البنك المركزي بتقليل الاعتماد على الكاش، كشفت شركة «اتصالات مصر» عن مزايا جديدة تقدم لأول مرة في مصر بشكل ديچيتال، حيث بدأت اتصالات تمكين عملائها من فتح المحفظة الإلكترونية "اتصالات كاش" بطريقة بسيطة ومرنة جدًا من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وذلك من خلال تحميل تطبيق "اتصالات كاش" ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق *777# وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمطابقتها، وفحصها ومن ثم تفعيلها للعميل مباشرة.
محمد-سعفان

الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة أهم أهداف الدولة

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور، اجتماعا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلى اتحادات الأعمال المختلفة، قائلة إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عالمية ولها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التي تواجه الفيروس؛ وهناك عدد من القطاعات التي تضررت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي، واتخذت الدولة عددا من الإجراءات في إطار الحفاظ على العمالة.
فيروس- كورونا (4)

القومي للإدارة يدعم التعلم عن بعد في أزمة «كورونا»

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن المعهد بصدد إطلاق مبادرة "التعلم عن بعد" لتقديم برامجه التدريبية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بشكل تجريبي بداية من هذا الأسبوع، بهدف تنمية قدرات العاملين وغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.
هالة السعيد

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات جادة وسريعة لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.
اجتماع-مجلس-الوزراء

تعرف على خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الماضي، وأكدت السعيد خلال الاجتماع على اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة، وتابعت أن مصر تضع مبدأ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة.
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