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مستشار المفتي: السخرية من أهل الابتلاء كبيرة من الكبائر

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام - صورة أرشيفية
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن التهكم والسخرية والتنمُّر بأهل الابتلاء أو التخويف منهم بغير حاجة، خاصة ذوى الأمراض الخطيرة أو المعدية، هو حرام شرعًا، ويُعَدُّ فاعلُهُ مرتكِبًا لكبيرة من الكبائر؛ لاعتراضه على قضاء الله وحكمته، ولإيذائه لأخيه الإنسان.
وأوضح عاشور، في تصريح له، اليوم الأحد، أن المرض جند من جنود الله وآية من آيات قدرته، يصيب به مَن يَشَاءُ قَهْرًا منه سبحانه ليخافه الإنسانُ ويرجعَ إليه بالتوبة، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى? أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ . فَلَوْلَا
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البابا: الكنيسة تصلي ليبارك الله بلادنا والعالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله أزمة كورونا، وأن يبارك بلادنا وكنائسنا وكل مكان في العالم. وقدم البابا، في كلمته خلال قداس أحد الشعانين بكنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي والذى اقيم دون حضور شعبي، التهنئة لكل الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وجموع الشعب القبطي في كل مكان بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين.
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الأوقاف: لا قرارات بشأن فتح المساجد خلال الأيام المقبلة

نفى الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وجود أي قرارات جديدة تتعلق بفتح المساجد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار معلق حتى زوال العلة "وباء كورونا".
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البابا تواضروس يترأس قداس «أحد الشعانين» دون حضور شعبي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس "أحد الشعانين" من كنيسة التجلي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على موقع "فيسبوك"، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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الرئيس-السيسى

السيسي: أثق في تجاوب الشعب مع إجراءات مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
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إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.
كورونا

أحزاب تطلق حملات توعية بالمحافظات لمواجهة «كورونا»

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عدة حملات توعية للمواطنين بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وتطهير الأماكن العامة. وأطلق حزب مستقبل وطن، حملات توعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بعقد عدة ندوات بالمحافظات، وعمل فرقا للتعقيم وتطهير الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وبدأ الحزب، في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين في عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس المستجد.
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الملحق العسكري الأمريكي يشيد بجهود قناة السويس لمواجهة كورونا

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".
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