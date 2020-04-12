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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 553.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10338.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 1046.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 1064.3 نقطة.
واختتمت البورصة، تعاملات جلسات الأسبوع الماضي على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه.


 
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

انطلاق المرحلة الأخيرة من برنامج تطوير القيادات الحكومية

يبدأ المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال أيام تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث سيتم إطلاق البرنامج عبر المنصة التعليمية "أون لاين". وفي هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري.
صندوق-النقد-الدولي

مصر ليست بينهم.. قائمة الدول المستفيدة من صندوق النقد لمواجهة كورونا

عرض صندوق النقد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائمة بالدول التي وافق مجلسه التنفيذي على تقديم مساعدة طارئة إليها حتى أمس، في إطار أدوات عدة هي التسهيل الائتماني السريع "RCF"، وأداة التمويل السريع "RFI"، بجانب زيادة ترتيبات التمويل القائمة، ومنح تخفيف الديون المموَّلة من صندوق احتواء وتخفيف الكوارث "CCRT"، وقال صندوق النقد إنه يقدم مساعدات مالية طارئة للدول الأعضاء التي تواجه التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.
المهندس- حازم- متولي -الرئيس -التنفيذي -لشركة -اتصالات- مصر 1‎ (1)

«اتصالات مصر» تكشف عن مزايا جديدة لمحفظتها «كاش»

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيقَا لأهداف البنك المركزي بتقليل الاعتماد على الكاش، كشفت شركة «اتصالات مصر» عن مزايا جديدة تقدم لأول مرة في مصر بشكل ديچيتال، حيث بدأت اتصالات تمكين عملائها من فتح المحفظة الإلكترونية "اتصالات كاش" بطريقة بسيطة ومرنة جدًا من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وذلك من خلال تحميل تطبيق "اتصالات كاش" ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق *777# وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمطابقتها، وفحصها ومن ثم تفعيلها للعميل مباشرة.
محمد-سعفان

الاثنين المقبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، الاثنين المقبل، والمقدرة بـ1500 جنيه على مدار 3 أشهر، بواقع 500 جنيه لكل شهر، وذلك لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أن المنحة تعد مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف، تحدد يوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.
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بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.
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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
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البورصة تربح 7 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.8%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، عليى ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.
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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليصل الى مستوى 525.8 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 9390.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل عند مستوى 994.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1019.3 نقطة.
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