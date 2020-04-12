البابا: الكنيسة تصلي ليبارك الله بلادنا والعالم

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية - صورة أرشيفية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله أزمة كورونا، وأن يبارك بلادنا وكنائسنا وكل مكان في العالم. وقدم البابا، في كلمته خلال قداس أحد الشعانين بكنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي والذى اقيم دون حضور شعبي، التهنئة لكل الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وجموع الشعب القبطي في كل مكان بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين.

وقال إن هذا اليوم من الممكن أن نسميه أحد الفرح، وأسبوع الآلام يقع بين أحد الفرح أو الشعانين وبين أحد القيامة، موضحا أن قداس أحد الشعانين له سمات خاصة، فنحن نأتى إليه حاملين سعف النخيل.وتابع بابا الإسكندرية أنه في قداس أحد الشعانين نقرأ نفس الحدث من الأناجيل الأربعة، كما نصلى أيضا صلاة التجنيز العام