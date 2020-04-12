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لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القرار الذي اتخذه ترامب بشأن ولاية وايومنج يعني أن الولايات الأمريكية الـ50 أصبحوا منطقة كوارث، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذه ترامب بإعلان الولايات الـ50 منطقة كوارث هو الأول في التاريخ ولم يسبق أن اتخذ أي رئيس آخر نفس القرار.
كورونا والحجر الصحي (11)

نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا يتجاوز 17 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 17 ألف شخصا، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك، إذ نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرا يظهر إحصاءها حول وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي قالت إنها تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة. وبحسب الوكالة، حذر مسؤولون أمريكيون المواطنين، أن هناك توقعات بالوصول إلى أعداد مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
كورونا والحجر الصحي (14)

بعد وضعهم على أجهزة التنفس.. وفاة معظم مرضى كورونا بأمريكا

أكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات، إذ أوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشددة على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة بسبب فشل جهازهم التنفسي».
كورونا والحجر الصحي (11)

1.6 مليون حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم في 100 يوم

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم". وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.
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سجن

اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
فيروس كورونا

أمريكا تسجل أعدل معدل وفيات يومية في العالم بسبب كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم بسبب فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و406 حالات.
دونالد ترامب

ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
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