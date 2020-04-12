لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القرار الذي اتخذه ترامب بشأن ولاية وايومنج يعني أن الولايات الأمريكية الـ50 أصبحوا منطقة كوارث، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذه ترامب بإعلان الولايات الـ50 منطقة كوارث هو الأول في التاريخ ولم يسبق أن اتخذ أي رئيس آخر نفس القرار.