روحاني: سنحظر التجمعات في رمضان لو استمرت الظروف
١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" -ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري- موضحا ن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية
لمكافحة فيروس كورونا، مخاطبا أوروبا والولايات المتحدة: "لقد كان أداؤنا أفضل منكم
في مكافحة فيروس كورونا".
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس
الإيراني السماح للمهن "منخفضة المخاطر" باستئناف العمل في جميع المدن
باستثناء العاصمة طهران، اعتبارا من أمس السبت، قائلا
وأضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية
لمكافحة فيروس كورونا، مخاطبا أوروبا والولايات المتحدة: "لقد كان أداؤنا أفضل منكم
في مكافحة فيروس كورونا".
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس
الإيراني السماح للمهن "منخفضة المخاطر" باستئناف العمل في جميع المدن
باستثناء العاصمة طهران، اعتبارا من أمس السبت، قائلا إنه على الإيرانيين احترام
وتنفيذ البروتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة
فيروس كورونا.
وكان روحاني قد دعا إلى حملة دولية
منسقة لمحاربة وباء كورونا، مطالبا بالدعم وذلك خلال اتصال مع
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يذكر أن إيران سجلت حتى
الآن 4 آلاف و357 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، إلى جانب أكثر من 70 ألف إصابة.