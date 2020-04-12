روحاني: سنحظر التجمعات في رمضان لو استمرت الظروف

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" -ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري- موضحا ن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مخاطبا أوروبا والولايات المتحدة: "لقد كان أداؤنا أفضل منكم في مكافحة فيروس كورونا". يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الإيراني السماح للمهن "منخفضة المخاطر" باستئناف العمل في جميع المدن باستثناء العاصمة طهران، اعتبارا من أمس السبت، قائلا