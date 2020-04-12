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تعرف على جهود الضرائب بموسم الإقرارات في مواجهة كورونا

استعرض رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المصلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم الاقرارات الضريبية
تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص
مضلحة الضرائب - صورة أرشيفية
مضلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس بكل دقة وحزم، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتماشيا مع التدابير والإجراءات التي تتخذها كافة أجهزة الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أيضا الحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها، ومن بين هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أي تداعيات محتملة لانتشار الفيروس. وأضاف عبد القادر أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية لمتابعة أي مستجدات بشأن فيروس كورونا، والعرض الفوري
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 732 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولي تعرض خطة مصر مابعد أزمة كورونا

عرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية الحكومة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وذلك خلال جلسة عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة الفيروس. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، نظم الجلسة معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذي يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث ضمت عددا من الخبراء الاقتصاديين، منهم مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات بالإمارات، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

بدأت هيئة الرقابة المالية وضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي. وطالب محمد عمران رئيس الهيئة بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبينعملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد. وشدد عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها.
ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات

شعبة الإتصالات: أزمة كورونا دعمت جهود التحول الرقمي

كشف إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات عن الجانب الإيجابى الذى يجب أن تستفيد منه الحكومة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد والتحول إلى استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، وأكد سعيد، فى تصريحات صحفية له اليوم الاحد، بأن بوادر هذا الجانب الإيجابى تأتى من تقبل الطلاب تأدية إمتحانات بعض المراحل التعليمية عبر أجهزة التابلت وتغيير الثقافة العامة تدريجيا وإلزامياً نحو استخدام التكنولوجيا فى كافة وسائل البيع والشراء والمدفوعات والعمل من المنازل عبر الإنترنت.
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الضريبة-العقارية

الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء الحظر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء في أثناء مدة فرض حظر التجوال. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تحية لرجال الضرائب والجمارك لتوفيرهم احتياجات مصر

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة في تدبير احتياجات مصر، ليضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطني خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن.
الضريبة-العقارية

مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل المقبل، حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
الضريبة-العقارية

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 9 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.
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