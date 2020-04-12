تعرف على جهود الضرائب بموسم الإقرارات في مواجهة كورونا

استعرض رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المصلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم الاقرارات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس بكل دقة وحزم، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتماشيا مع التدابير والإجراءات التي تتخذها كافة أجهزة الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أيضا الحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها، ومن بين هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أي تداعيات محتملة لانتشار الفيروس. وأضاف عبد القادر أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية لمتابعة أي مستجدات بشأن فيروس كورونا، والعرض الفوري

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أي تداعيات محتملة لانتشار الفيروس.

وأضاف عبد القادر أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية لمتابعة أي مستجدات بشأن فيروس كورونا، والعرض الفوري لهذه المستجدات والتعامل معها بكل حزم ودقة وفقا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أنه يتم متابعة جميع المناطق والمأموريات على مدار الساعة لحصر جميع الحالات المشتبه فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك حفاظا على سلامة كل من الممولين والعاملين.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب ووزارة الإنتاج الحربي لتوريد كحول إيثيلي لاستخدامه في أغراض التطهير والتعقيم، وكذلك تم الاتفاق مع وزارة الصحة على توريد كمامات وقفازات ولوح إرشادية لوضعها داخل مقار المصلحة.

وأكد أن المصلحة قدمت العديد من التيسيرات الاستثنائية للممولين، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا، حيث تم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل الجاري، وتوفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعيين أسوة بالأشخاص الاعتبارية على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقال عبد القادر إن المصلحة ألغت رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيا.

وأشار إلى إمكانية تقديم الإقرار الضريبي ورقيا أو إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين بالغرف التجارية بمختلف المحافظات، موضحا أنه تم تدريب المسئولين بهذه المراكز على مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونيا، وكذلك إمكانية السداد إلكترونيا داخل هذه المكاتب، بالإضافة لتوفير مراكز للدعم الفني في كافة المأموريات.

وفيما يتعلق بسداد الضريبة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم سداد المستحقات الضريبية "أون لاين" لجميع الممولين، مع توفير إمكانية السداد نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة (دخل ـ قيمة مضافة)، مع الإعفاء من سداد كافة المصروفات الإدارية بصورة مؤقتة وذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام فقط.

وأضاف رئيس المصلحة أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بميكنة وتحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تُحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني، وتوجيه كافة المأموريات ومواقع استلام الإقرارات الضريبية بتوعية وتعريف الممولين بخدمة الدفع الإلكتروني للمساهمة التكافلية بالبنوك.

وذكر أنه في حالة وجود أي استفسار أو شكوى لدى الممول، يمكنه الاتصال بالخط الساخن (16395) لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة لتقديم الدعم الممولين الاستفسار عن أي شيء وحل أي مشكلة قد تواجههم.

وأكد عبد القادر حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي، وكذلك التيسير على الممولين، ولذلك قامت بعمل فيديوهات توعوية مختلفة توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمصلحة.

وأوضح أنه تم إرسال هذه الفيديوهات إلى منظمات المجتمع من إتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومجموعات المحاسبين للاستفادة منها.