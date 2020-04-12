إرهاب

إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجارين بكابول

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
انفجار في افغانستان - صورة أرشيفية
انفجار في افغانستان - صورة أرشيفية
هز انفجاران العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وأسفرا عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن. وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، ما أدى لإصابة مدني، مضيفا أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
ووقع الانفجار الثاني حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة، فيما كان أفراد الأمن منهمكين في إحباط مفعول القنبلة الثانية. وتابع المسؤول أن الانفجار أصاب اثنين من فريق من خبراء المفرقعات. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الحادث حتى الآن. وكانت
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طالبان (1)

أفغانستان تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، قائا إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول، في وقت سابق اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: مؤتمر الإخوان حول كورونا يحمل دوافع خبيثة

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي عقد أول من أمس الأحد، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مشيرا إلى أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري، وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.
حركة-طالبان

طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية، وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" -والتي تبدأ اليوم الثلاثاء- مضيفا أن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله بذريعة أو أخرى، وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.
الشرطة-الفرنسية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن بفرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين و5 من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي، ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، فيما أوردت مصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح اليوم، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة، ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.
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حركة-طالبان

طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية، وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" -والتي تبدأ اليوم الثلاثاء- مضيفا أن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله بذريعة أو أخرى، وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.
هجوم في كابول - أرشيفية

انفجار قرب مركز عسكري في كابول وإصابة مدنيين

أعلن مسؤولون أمنيون في أفغانستان، اليوم الأحد، أن انفجارا وقع ناجم عن عبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين في مدينة كابول. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن المسؤولين قولهم: "إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكري في كابول"، مضيفين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية. ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم حركة طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
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