إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجارين بكابول

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

انفجار في افغانستان - صورة أرشيفية

هز انفجاران العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وأسفرا عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن. وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، ما أدى لإصابة مدني، مضيفا أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

ووقع الانفجار الثاني حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة، فيما كان أفراد الأمن منهمكين في إحباط مفعول القنبلة الثانية. وتابع المسؤول أن الانفجار أصاب اثنين من فريق من خبراء المفرقعات. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الحادث حتى الآن. وكانت