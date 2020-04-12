جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

جونسون

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.

إلا إنه بات في طريقه للشفاء من فيروس كورونا المستجد مع نقله إلى جناح آخر في المستشفى بعد ثلاثة أيام أمضاها في وحدة العناية المركزة في وقت حضت حكومته المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الفصح.وخرج الزعيم البالغ من العمر 55 عاما من وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن مساء الخميس،