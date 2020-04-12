جريمة

«الدستورية» تتبرع برواتب شهر للعمالة غير المنتظمة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
المحكمة الدستورية - صورة أرشيفية
المحكمة الدستورية - صورة أرشيفية
لحاقا بنادي قضاة مصر، ومستشاروا مجلس الدولة، أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، قرار الموافقة على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، في ظل الأزمة الحالية لتعليق العديد من الأشغال منعا للاختلاط تفاديا للعدوى بفيروس كورونا، وذلك في سياق التكافل وتقدير المسئولية الاجتماعية. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن قيمة التبرع سيتم تأديتها للمستحقين على مدار 3 أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر، لمواجهة الجائحة العالمية،
وجاء التبرع إيمانا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعي، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمصريين. وفي وقت سابق أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف
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جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
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28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.
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عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
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مجلس-الدولة

كواليس مبادرة الـ10 أيام لنادي القضاة لدعم «الصحة»

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عن التبرع بـ8 ملايين و800 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة خطوات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليتضح أن ذلك نتيجة مبادرة منذ 10 أيام فقط، تلت إعلان النادي مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري في أبريل الجاري، على أن توجه قيمته كاملا دعما لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، إذ انطلقت المبادرة في 22 مارس المنقضي من رغبتهم الأكيدة في الأخذ بيد العون لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
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تكثيفات أمنية بشوارع الإسماعيلية لتطبيق حظر التجوال

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم الأربعاء في اليوم السابع على التوالي، بشوارع الإسماعيلية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
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