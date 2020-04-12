عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

جريمة قتل - صورة تعبيرية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بوصول "حسني. ص"، 27 عاما، مزارع، مقيم بناحية جزيرة الخزندارية مركز طهطا، لمستشفى طهطا العام، مصابا بجرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحية اليسرى وقطع بالوريد الرقبي وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي. واستمع رجال المباحث إلى إفادة "سعاد. خ"، 60 عاما، ربة