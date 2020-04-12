جريمة

عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص
جريمة قتل - صورة تعبيرية
جريمة قتل - صورة تعبيرية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بوصول "حسني. ص"، 27 عاما، مزارع، مقيم بناحية جزيرة الخزندارية مركز طهطا، لمستشفى طهطا العام، مصابا بجرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحية اليسرى وقطع بالوريد الرقبي وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي. واستمع رجال المباحث إلى إفادة "سعاد. خ"، 60 عاما، ربة
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جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
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28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.
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«الدستورية» تتبرع برواتب شهر للعمالة غير المنتظمة

لحاقا بنادي قضاة مصر، ومستشاروا مجلس الدولة، أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، قرار الموافقة على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، في ظل الأزمة الحالية لتعليق العديد من الأشغال منعا للاختلاط تفاديا للعدوى بفيروس كورونا، وذلك في سياق التكافل وتقدير المسئولية الاجتماعية. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن قيمة التبرع سيتم تأديتها للمستحقين على مدار 3 أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر، لمواجهة الجائحة العالمية،
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ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
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«رجعت لقيتها مشنوقة»..سر رسائل إباحية كشفت جريمة قتل

5 سنوات زواجا كانت عمر تلك الزيجة، وصلت معها محطتها الأخيرة التي كانت بلون الدماء في جريمة قتل أضحت حديث الأهالي بمركز سوهاج جنوب البلاد، قرر "أبو العيال" التخلص من زوجته بطريقة مأساوية، اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة ثم علق جثتها في سقف غرفة النوم ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار شنقا، وأسرع لإبلاغ الشرطة والتظاهر بحزنه إلا أن الكشف المبدئي ثم تقرير مفتش الصحة أثبت وجود آثار كسدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.
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