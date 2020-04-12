محامية أسانج: أنجبنا طفلين أثناء احتجازه في لندن

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج - صورة أرشيفية

كشفت محامية لجوليان أسانج، أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن، وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المنحدرة من جنوب إفريقيا، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، نشرتها اليوم الأحد، أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة، ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل 5 سنوات وأنهما ينويان الزواج.

وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين جابريال وماكس، لأنها تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وكان القضاء البريطاني رفض، في نهاية شهر مارس الماضي، الإفراج عن أسانج (48 عاما) شرط وضعه