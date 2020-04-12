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محامية أسانج: أنجبنا طفلين أثناء احتجازه في لندن

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج - صورة أرشيفية
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج - صورة أرشيفية
كشفت محامية لجوليان أسانج، أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن، وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المنحدرة من جنوب إفريقيا، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، نشرتها اليوم الأحد، أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة، ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل 5 سنوات وأنهما ينويان الزواج.
وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين جابريال وماكس، لأنها تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وكان القضاء البريطاني رفض، في نهاية شهر مارس الماضي، الإفراج عن أسانج (48 عاما) شرط وضعه
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كوريا - كورونا

الصين تسجل رقما قياسا من مصابي «كورونا» الوافدين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن 97 إصابة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات "المستوردة"، وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة، لكن السلطات تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، ولمواجهة هذه الظاهرة، أغلقت الصين حدودها في نهاية شهر مارس الماضي أمام جميع الأجانب تقريبا، وبذلك تكون الحالات المستوردة الجديدة بشكل أساسي نتيجة عودة صينيين إلى بلادهم.
بوريس-جونسون (3)

جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
روحانى

روحاني: سنحظر التجمعات في رمضان لو استمرت الظروف

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" -ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري- موضحا ن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
فيروس- كورونا (18)

الصين: تسجيل 99 إصابة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما تلقت تقارير عن 99 إصابة مؤكدة جديدة بينها 97 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 82 ألفا و231 إصابة، وظلت الوفيات عند 3 آلاف و341 وفاة، فيما الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة هيلونججيانج، وتسجيل 49 حالة جديدة مشتبه بها جميعها وافدة من الخارج، وخرج شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليبلغ إجمالي المتعافين 77 ألفًا و575 شخصا.
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بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

مصادر بريطانية: جونسون لم يتحسن بعد دخوله العناية

أعلنت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الإثنين، إن حالته لم تتحسن بعد، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.
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نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بسبب كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
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بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
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