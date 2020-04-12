28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م

محكمة - صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ونسبت لهم التحقيقات اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتنفيذ أعمال إجرامية تتمثل في تلقى تدريبات عسكرية تصنيع متفجرات وتنفيذ اغتيالات. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف