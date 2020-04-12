جريمة

28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ونسبت لهم التحقيقات اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتنفيذ أعمال إجرامية تتمثل في تلقى تدريبات عسكرية تصنيع متفجرات وتنفيذ اغتيالات. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف
اقرأ المزيد
كحول (1)

جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
طعن-بالسكين

عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

«الدستورية» تتبرع برواتب شهر للعمالة غير المنتظمة

لحاقا بنادي قضاة مصر، ومستشاروا مجلس الدولة، أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، قرار الموافقة على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، في ظل الأزمة الحالية لتعليق العديد من الأشغال منعا للاختلاط تفاديا للعدوى بفيروس كورونا، وذلك في سياق التكافل وتقدير المسئولية الاجتماعية. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن قيمة التبرع سيتم تأديتها للمستحقين على مدار 3 أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر، لمواجهة الجائحة العالمية،
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة-ارشفية

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كمين-أمني

7 حالات يعاقب عليها قانون أمن الدولة فى حظر التجول

أعاد نادي قضاة مصر، نشر مواد القوانين المعاقبة على مخالفة حظر التجول، وذلك فى سياق توعية المواطنين بالقانون، ودعم جهود الدولة فى مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأوضح المحلس أن مخالفة حظر التجول يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتنص على الحبس وغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، علاوة على نص المادتين 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 20 للعام الجاري بشأن مد حالة الطواىء.
محاكمة لجين

7 أبريل.. الحكم على معاون مباحث السلام في «قتل الشاب سيف»

قررت محكمة جنح السلام ثان، برئاسة المستشار شريف رشدي، حجز محاكمة النقيب "محمد.ف"، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان سابقا، إلى جلسة 7 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم بشأن اتهامه بقتل المجني عليه الشاب سيف مسعد، بطلق ناري، قبل نحو عامين ونصف تقريبا، أثناء ضبط أحد المتهمين من على مقهى شعبي، قبل أن يتم إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه، خلال مشاهدته مباراة الأهلي وفريق الوداد المغربي، في بطولة دورى أبطال إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]