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تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
هنا شيحة - صورة أرشيفية
هنا شيحة - صورة أرشيفية
تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
بعد أزمة الكورونا، تعرضت البلاد لخسائر في عدة الجوانب، كما تمكن الفيروس من ضرب الموسم الرمضاني، فلحقت الخسائر عددا من المسلسلات، وآخرهم المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، من بطولة أحمد فلوكس وهنا شيحة وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد حنفى نصر. وتدور أحداث المسلسل حول إطار كوميدي اجتماعي،
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بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
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تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
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نجوم «مسرح مصر» ينعون وفاة والد الفنان علي ربيع

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«مش هكون جوز الست».. محطات في حياة محمود الجندي

في مثل هذا اليوم، ودع الوطن العربي الفنان القدير محمود الجندي، الممثل الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيله عن عمر يناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى.
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نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

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أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.
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