تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

هنا شيحة - صورة أرشيفية

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.

بعد أزمة الكورونا، تعرضت البلاد لخسائر في عدة الجوانب، كما تمكن الفيروس من ضرب الموسم الرمضاني، فلحقت الخسائر عددا من المسلسلات، وآخرهم المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، من بطولة أحمد فلوكس وهنا شيحة وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد حنفى نصر. وتدور أحداث المسلسل حول إطار كوميدي اجتماعي،