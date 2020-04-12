تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

حملة أمنية - صورة أرشيفية

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.

واستهدفت القوات القبض على حائزى المواد المخدرة، وألقت القبض على عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، وبندقية خرطوش و25 طلقة، ومبلغ مالي، فضلا عن عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، وفرد