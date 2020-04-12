جريمة

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
حملة أمنية - صورة أرشيفية
حملة أمنية - صورة أرشيفية
تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
واستهدفت القوات القبض على حائزى المواد المخدرة، وألقت القبض على عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، وبندقية خرطوش و25 طلقة، ومبلغ مالي، فضلا عن عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، وفرد
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كحول (1)

جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.
طعن-بالسكين

عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

«الدستورية» تتبرع برواتب شهر للعمالة غير المنتظمة

لحاقا بنادي قضاة مصر، ومستشاروا مجلس الدولة، أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، قرار الموافقة على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، في ظل الأزمة الحالية لتعليق العديد من الأشغال منعا للاختلاط تفاديا للعدوى بفيروس كورونا، وذلك في سياق التكافل وتقدير المسئولية الاجتماعية. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن قيمة التبرع سيتم تأديتها للمستحقين على مدار 3 أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر، لمواجهة الجائحة العالمية،
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تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزى المواد المخدرة والسلاح، وممارسي أعمال العنف والبلطجة، وضبط المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، علاوة على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والسريعة، لضبط جرائم السير دون لوحات معدنية، ومخالفات تعليمات المرور من حيث الالتزام بالسرعات المقررة، علاوة على حمل تراخيص القيادة والمركبات، والالتزام بحارات السير وأماكن ركن السيارات المسموح بها منعًا للتكدس المروري.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
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