شعبة الإتصالات: أزمة كورونا دعمت جهود التحول الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

إيهاب سعيد

كشف إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات عن الجانب الإيجابى الذى يجب أن تستفيد منه الحكومة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد والتحول إلى استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، وأكد سعيد، فى تصريحات صحفية له اليوم الاحد، بأن بوادر هذا الجانب الإيجابى تأتى من تقبل الطلاب تأدية إمتحانات بعض المراحل التعليمية عبر أجهزة التابلت وتغيير الثقافة العامة تدريجيا وإلزامياً نحو استخدام التكنولوجيا فى كافة وسائل البيع والشراء والمدفوعات والعمل من المنازل عبر الإنترنت.

وقال رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات بأنه حان الوقت لإستغلال الفترة الحالية فى تحديث وتدقيق وميكنة واستكمال البيانات لكاف الأنشطة وميكنة المنظومة التجارية، وإدراك التكنولويجا كأداه حاكمة لتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية لمراقبة السوق وتنقيحه من السلبيات (الإحتكار- الفساد).وطالب رئيس الشعبة بضرورة توعية