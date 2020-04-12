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شعبة الإتصالات: أزمة كورونا دعمت جهود التحول الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
إيهاب سعيد
إيهاب سعيد
كشف إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات عن الجانب الإيجابى الذى يجب أن تستفيد منه الحكومة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد والتحول إلى استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، وأكد سعيد، فى تصريحات صحفية له اليوم الاحد، بأن بوادر هذا الجانب الإيجابى تأتى من تقبل الطلاب تأدية إمتحانات بعض المراحل التعليمية عبر أجهزة التابلت وتغيير الثقافة العامة تدريجيا وإلزامياً نحو استخدام التكنولوجيا فى كافة وسائل البيع والشراء والمدفوعات والعمل من المنازل عبر الإنترنت.
وقال رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات بأنه حان الوقت لإستغلال الفترة الحالية فى تحديث وتدقيق وميكنة واستكمال البيانات لكاف الأنشطة وميكنة المنظومة التجارية، وإدراك التكنولويجا كأداه حاكمة لتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية لمراقبة السوق وتنقيحه من السلبيات (الإحتكار- الفساد).وطالب رئيس الشعبة بضرورة توعية
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 732 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولي تعرض خطة مصر مابعد أزمة كورونا

عرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية الحكومة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وذلك خلال جلسة عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة الفيروس. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، نظم الجلسة معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذي يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث ضمت عددا من الخبراء الاقتصاديين، منهم مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات بالإمارات، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

بدأت هيئة الرقابة المالية وضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي. وطالب محمد عمران رئيس الهيئة بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبينعملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد. وشدد عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها.
هالة-الجوهري

إيتيدا تفتح الباب لمساندة صادرات تكنولوجيا المعلومات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إعادة فتح باب التقدم والتسجيل لبرنامج المساندة التصديرية، وذلك بهدف مساندة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي إطار حرص الهيئة على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، حددت الهيئة يوم الخميس المقبل 16 أبريل كموعد نهائي للتسجيل في الدورة العاشرة من البرنامج، مع ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج لإنهاء إجراءات تقديم المستندات إلكترونيا.
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كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
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البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
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ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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