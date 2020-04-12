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الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
محمد عمران
محمد عمران
بدأت هيئة الرقابة المالية وضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي. وطالب محمد عمران رئيس الهيئة بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبينعملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد. وشدد عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها.
وكذلك سعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا، كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة واشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع اليها في حالة
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 732 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولي تعرض خطة مصر مابعد أزمة كورونا

عرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية الحكومة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وذلك خلال جلسة عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة الفيروس. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، نظم الجلسة معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذي يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث ضمت عددا من الخبراء الاقتصاديين، منهم مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات بالإمارات، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط.
ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات

شعبة الإتصالات: أزمة كورونا دعمت جهود التحول الرقمي

كشف إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات عن الجانب الإيجابى الذى يجب أن تستفيد منه الحكومة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد والتحول إلى استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، وأكد سعيد، فى تصريحات صحفية له اليوم الاحد، بأن بوادر هذا الجانب الإيجابى تأتى من تقبل الطلاب تأدية إمتحانات بعض المراحل التعليمية عبر أجهزة التابلت وتغيير الثقافة العامة تدريجيا وإلزامياً نحو استخدام التكنولوجيا فى كافة وسائل البيع والشراء والمدفوعات والعمل من المنازل عبر الإنترنت.
هالة-الجوهري

إيتيدا تفتح الباب لمساندة صادرات تكنولوجيا المعلومات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إعادة فتح باب التقدم والتسجيل لبرنامج المساندة التصديرية، وذلك بهدف مساندة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي إطار حرص الهيئة على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، حددت الهيئة يوم الخميس المقبل 16 أبريل كموعد نهائي للتسجيل في الدورة العاشرة من البرنامج، مع ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج لإنهاء إجراءات تقديم المستندات إلكترونيا.
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الحكومة توافق على تعديل السياسة الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر. ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم 792 لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.
محمد-عمران

الرقابة المالية: تيسيرات جديدة لعملاء التمويل متناهي الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، الكتاب الدورى الرابع، والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، وذلك عقب التشاور مع ممثلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر.

تأجيل سداد أقساط التأمين للشركات الصغيرة 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أى عباء مالية أخرى أثر ذلك.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
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