أفغانستان تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م

عناصر من طالبان - صورة أرشيفية

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، قائا إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول، في وقت سابق اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.

ووُصفت العملية بأنها جهد من الحكومة لإظهار حسن النية من أجل عملية السلام ومحاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في السجون. وطبقا للمسؤولين، فإن جميع السجناء المفرج عنهم أقسموا على عدم العودة إلى القتال، وتم تقديم الضمانة نفسها من جانب قيادة طالبان في الدوحة. ويقضي اتفاق بين الولايات