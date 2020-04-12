دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".

توصل الباحثون في أستراليا إلى أن عقار قمل الرأس، يساعد في مواجهة وباء الكورونا، وللتأكد بشكل عملي، قام الأطباء بإجراء بعض من التجارب، من خلال إصابة الخلايا بفيروس الكورونا بالمعمل، وحقنها بعقار إيفرمكتين، وكشفت النتائج أن الدواء، تمكن بفاعلية غير مسبوقة من قتل الفيروس خلال 48 ساعة. ولكن حتى الآن لم