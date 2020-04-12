جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

كحول مغشوش - صورة أرشيفية

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.

ضبطت القوات بحوزة المتهمين 183 زجاجة معبأة كحول مطهر مخلوط بجل مدون عليها استريم سعة لتر، و2400 زجاجة جل مطهر سعة الواحدة 100 مللي، وماكينة تغليف، وماكينة كي، وميزان الكتروني، ومجموعة من الأختام والاستيكرات والعلامات المائية. وفى الإسكندرية، ضبطت قوات الأمن متهما يروج لبيع كحول مجهول المصدر على موقع